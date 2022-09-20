20 вересня 2022 року: чим цікавий цей день і що сьогодні краще не робити
Сьогодні віряни моляться батькам Діви Марії, а давні повір'я застерігають не виявляти надто бурхливих емоцій.
Що сталося цього дня?
20 вересня православна церква відзначає Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Віряни моляться святим Анні та Йоакиму – батькам Діви Марії.
Також згадують преподобного Луку.
У світі 20 вересня відзначають День батька та День любові до домашніх тварин.
Професійне свято у працівників лісу.
Що не можна робити 20 вересня?
► свататися
► одружуватися
► сваритися, ображати інших
► вживати алкоголь
► працювати
Народні повір'я та прикмети:
► на Луки краще не заносити взуття в будинок, вважалося, що це може принести біду
► саме цього дня збирали врожай цибулі та вживали її в їжу
► ворони каркають — до зливи
► ялинкові шишки ростуть низько до землі — до холодного закінчення зими
► багато лушпиння на цибулини — до холодної зими
День ангела святкують:
Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Микола, Петро, Сава
Хто народився 20 вересня?
1934 — Софі Лорен, італійська кіноакторка та співачка, володарка "Оскара", п'ять премій "Золотий глобус"
1948 — Джордж Мартін, американський письменник-фантаст, сценарист і продюсер
А також у цей день:
1792 — у Франції дозволені розлучення