20 вересня 2022 року: чим цікавий цей день і що сьогодні краще не робити

Сьогодні віряни моляться батькам Діви Марії, а давні повір'я застерігають не виявляти надто бурхливих емоцій.

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Що сталося цього дня?

20 вересня православна церква відзначає Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Віряни моляться святим Анні та Йоакиму – батькам Діви Марії.

Також згадують преподобного Луку.

У світі 20 вересня відзначають День батька та День любові до домашніх тварин.

Професійне свято у працівників лісу.

Що не можна робити 20 вересня?

► свататися

► одружуватися

► сваритися, ображати інших

► вживати алкоголь

► працювати

Народні повір'я та прикмети:

► на Луки краще не заносити взуття в будинок, вважалося, що це може принести біду

► саме цього дня збирали врожай цибулі та вживали її в їжу

► ворони каркають — до зливи

► ялинкові шишки ростуть низько до землі — до холодного закінчення зими

► багато лушпиння на цибулини — до холодної зими

День ангела святкують:

Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Микола, Петро, Сава

Хто народився 20 вересня?

1934 — Софі Лорен, італійська кіноакторка та співачка, володарка "Оскара", п'ять премій "Золотий глобус"

1948 — Джордж Мартін, американський письменник-фантаст, сценарист і продюсер

А також у цей день:

1792 — у Франції дозволені розлучення