Dior покажет новую мужскую коллекцию на фоне пирамид в Гизе

Впрочем, произойдет это еще нескоро, только в декабре

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Дизайнер Ким Джонс устроит шикарный показ мужской предосенней коллекции Dior у единственного сохранившегося Чуда Света – у пирамид в Гизе. Об этом пишет WWD.

Презентация мужской предосенней коллекции запланирована на 3 декабря.

Это первый раз, когда Dior представит свою новую коллекцию в Египте, после того, как этот модный дом устраивал показы в Италии, Греции, Испании, Южной Корее, Китае, Великобритании и США.

Весенняя коллекция Haute Couture 2004 года, созданная Джоном Гальяно, была данью уважения Древнему Египту.

[ + – ] Коллекция Джона Гальяно, посвященная Древнему Египту

Впрочем, это не первый раз, когда дизайнеры показывают свои коллекции у знаменитых египетских пирамид. Ранее ливанский модельер Эли Сааб организовал такой показ мод.

А итальянский дизайнер Стефано Риччи — один из самых дорогих брендов в Европе — должен был провести показ мод в честь 50-летия основания своей компании перед храмом Хатшепсут в Луксоре в марте, но его перенесли на октябрь из-за событий в Украине.

Ранее египетское правительство отметило свою заслугу в интересе к египетской культуре. После Золотого парада фараонов они продемонстрировали, что государство имеет большие возможности для организации крупных мероприятий.

"Кроме того, с тех пор мы получили много запросов на организацию различных мероприятий в археологических памятниках и музеях Египта", — отметили в правительстве.