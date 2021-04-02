Золотой парад фараонов: в Каире готовятся к грандиозному переезду мумий в новый музей

22 мумии фараонов будут перевозить из Египетского музея на новое место и обставят шествие с помпой: обещают колесницы и шествия

В египетском Каире готовятся перевозить мумии из Египетского музея в новый, оборудованный по последнему слову техники Национальный музей египетской цивилизации. И власти пообещали обставить переезд с древнеегипетским размахом. Об этом пишет CNN.

Что именно будет происходить на "Золотом параде фараонов", как его уже прозвали в Министерстве туризма и древностей, пока держится в секрете, но чиновники отметили, что зрелище будет грандиозным – мумии фараонов будут везти на специальных автомобилях в сопровождении золотых колесниц и знаменитостей, а хор станет исполнять гимны на древних языках. Займет шествие по улицам Каира около часа.

"Это будет сюрприз", — рассказал Ахмед Гонейм, исполнительный директор Национального музея египетской цивилизации, который станет последним пристанищем мумий. Он пообещал, что на новом месте останки фараонов будут находится в соответствующей антураже.

"Дело не только в мумиях, а в том, как вы их демонстрируете. Это то, как вы рассказываете историю, это атмосфера, которую вы чувствуете, когда попадаете внутрь", — пообещал Гонейм. По его словам, залы в новом музее будут погружать посетителей в атмосферу древнеегипетских гробниц в Долине Царей.

[ + – ] Одна из машин, подготовленных для перевозки мумии фараона

[ + – ] Тренировка военных

[ + – ] Одна из участниц парада/Все фото: Instagram egypt_corsini

Все 22 мумии, подготовленные к переезду, относятся к периоду нового Царства. Тогда гробницы строили под землей, с незаметными входами и лабиринтами, чтобы запутать расхитителей.

К "переезду" мумии готовили 48 специалистов. Каждая из них будет помещена в особую бескислородную капсулу, которая убережет ценный груз от воздействия бактерий, грибков и насекомых, а ее, в свою очередь, поместят еще один ящик, обитый мягким материалом, чтобы снизить вибрации при транспортировке.

Каждую мумию будут сопровождать вещи, обнаруженные рядом с ними, в том числе и их саркофаги.

Доктор Мустафа Исмаил, который руководил подготовкой мумий к переезду, отметил, что в процессе его команда обнаружила "много интересного", о чем будет рассказано позже.

Среди 22 мумий, которые "переедут" в новый музей — мумия фараона Рамзеса II, одного из величайших правителей Древнего Египта, останки Яхмос-Нефертари, основавшая некрополь Долины Царей, мумии царицы Хатшепсут и фараона Секененра Таа II, зверски убитого в конце его правления.

Переезд мумий уже связали с происшествием в Суэцком канале и рядом других несчастий, произошедших в Египте. Некоторые считают, что этим переездом нарушается покой фараонов, что грозит катастрофами и бедствиями.