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Золотой парад фараонов: в Каире готовятся к грандиозному переезду мумий в новый музей

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золотой парад фараонов, каир, мумии
Фото: Instagram egypt_corsini | Машины, подготовленные к параду

22 мумии фараонов будут перевозить из Египетского музея на новое место и обставят шествие с помпой: обещают колесницы и шествия

В египетском Каире готовятся перевозить мумии из Египетского музея в новый, оборудованный по последнему слову техники Национальный музей египетской цивилизации. И власти пообещали обставить переезд с древнеегипетским размахом. Об этом пишет CNN.

Что именно будет происходить на "Золотом параде фараонов", как его уже прозвали в Министерстве туризма и древностей, пока держится в секрете, но чиновники отметили, что зрелище будет грандиозным – мумии фараонов будут везти на специальных автомобилях в сопровождении золотых колесниц и знаменитостей, а хор станет исполнять гимны на древних языках. Займет шествие по улицам Каира около часа.

"Это будет сюрприз", — рассказал Ахмед Гонейм, исполнительный директор Национального музея египетской цивилизации, который станет последним пристанищем мумий. Он пообещал, что на новом месте останки фараонов будут находится в соответствующей антураже.

"Дело не только в мумиях, а в том, как вы их демонстрируете. Это то, как вы рассказываете историю, это атмосфера, которую вы чувствуете, когда попадаете внутрь", — пообещал Гонейм. По его словам, залы в новом музее будут погружать посетителей в атмосферу древнеегипетских гробниц в Долине Царей.

золотой парад фараонов, каир, мумии
Одна из машин, подготовленных для перевозки мумии фараона
золотой парад фараонов, каир, мумии
Тренировка военных
золотой парад фараонов, каир, мумии
Одна из участниц парада/Все фото: Instagram egypt_corsini

Все 22 мумии, подготовленные к переезду, относятся к периоду нового Царства. Тогда гробницы строили под землей, с незаметными входами и лабиринтами, чтобы запутать расхитителей.

К "переезду" мумии готовили 48 специалистов. Каждая из них будет помещена в особую бескислородную капсулу, которая убережет ценный груз от воздействия бактерий, грибков и насекомых, а ее, в свою очередь, поместят еще один ящик, обитый мягким материалом, чтобы снизить вибрации при транспортировке.

Каждую мумию будут сопровождать вещи, обнаруженные рядом с ними, в том числе и их саркофаги.

Доктор Мустафа Исмаил, который руководил подготовкой мумий к переезду, отметил, что в процессе его команда обнаружила "много интересного", о чем будет рассказано позже.

Среди 22 мумий, которые "переедут" в новый музей — мумия фараона Рамзеса II, одного из величайших правителей Древнего Египта, останки Яхмос-Нефертари, основавшая некрополь Долины Царей, мумии царицы Хатшепсут и фараона Секененра Таа II, зверски убитого в конце его правления.

Переезд мумий уже связали с происшествием в Суэцком канале и рядом других несчастий, произошедших в Египте. Некоторые считают, что этим переездом нарушается покой фараонов, что грозит катастрофами и бедствиями. 