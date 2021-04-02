Золотий парад фараонів: у Каїрі готуються до грандіозного переїзду мумій в новий музей

22 мумії фараонів перевозитимуть з Єгипетського музею на нове місце і підготують процесію з помпою: обіцяють колісниці та процесії.

В єгипетському Каїрі готуються перевозити мумії з Єгипетського музею в новий, обладнаний за останнім словом техніки Національний музей єгипетської цивілізації. І влада пообіцяла підготувати переїзд із давньоєгипетським розмахом. Про це пише CNN.

Що власне відбуватиметься на "Золотому параді фараонів", як його вже прозвали в Міністерстві туризму й старожитностей, поки тримається в секреті, але чиновники зазначили, що видовище буде грандіозним — мумії фараонів будуть везти на спеціальних автомобілях у супроводі золотих колісниць і знаменитостей, а хор виконуватиме гімни стародавніми мовами. Триватиме хода вулицями Каїра майже годину.

"Це буде сюрприз", — розповів Ахмед Гонейм, виконавчий директор Національного музею єгипетської цивілізації, який стане останнім притулком мумій. Він пообіцяв, що на новому місці останки фараонів знаходитимуться у відповідному антуражі.

"Справа не тільки в муміях, а в тому, як ви їх показуєте. Це те, як ви розповідаєте історію, це атмосфера, яку ви відчуваєте, коли потрапляєте всередину", — пообіцяв Гонейм. За його словами, зали в новому музеї будуть занурювати відвідувачів в атмосферу давньоєгипетських гробниць у Долині Царів.

[ + – ] Одна з машин, підготовлених для перевезення мумії фараона

[ + – ] Тренування військових

[ + – ] Одна з учасниць параду/Всі фото: Instagram egypt_corsini

Всі 22 мумії, підготовлені до переїзду, належать до періоду нового Царства. Тоді гробниці будували під землею, з непомітними входами і лабіринтами, щоб заплутати розкрадачів.

До "переїзду" мумій готували 48 фахівців. Кожна з них буде поміщена в особливу безкисневому капсулу, яка вбереже цінний вантаж від впливу бактерій, грибків і комах, а її, зі свого боку, помістять ще один ящик, оббитий м'яким матеріалом, щоб знизити вібрації під час транспортування.

Кожну мумію супроводжуватимуть речі, знайдені поруч із ними, зокрема і їхні саркофаги.

Доктор Мустафа Ісмаїл, який керував підготовкою мумій до переїзду, зазначив, що в процесі його команда знайшла "багато цікавого", про що розкажуть пізніше.

Серед 22 мумій, які "переїдуть" в новий музей — мумія фараона Рамзеса II, одного з найбільших правителів Стародавнього Єгипту, останки Яхмос-Нефертарі, яка заснувала некрополь Долини Царів, мумії цариці Хатшепсут та фараона Секененра Таа II, по-звірячому вбитого наприкінці його правління.

Переїзд мумій вже пов'язали з подією в Суецькому каналі та низкою інших нещасть, що сталися в Єгипті. Деякі вважають, що цим переїздом порушується спокій фараонів, що загрожує катастрофами і лихами.