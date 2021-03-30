Проклятие фараонов: в соцсетях считают, что кризис в Суэцком канале был спровоцирован высшими силами

Кроме этого в Египте также случилась авария на железной дороге и обрушилось 10-этажное здание

Хоть многострадальный контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале и движение по нему возобновилось, но теперь в соцсетях считают, что виной инцидента стало проклятие фараонов. Об этом пишет Arab News.

Египетские власти в апреле собираются перевезти 22 мумии из одного музея в другой, включая мумию фараона Рамзеса II и мумию Яхмос-Нефертари, одной из самых могущественных и известных женщин за всю историю Египта. "Переезд" мумий из Египетского музея на площади Тахрир в Национальный музей египетской цивилизации в Фустате займет не менее часа и станет самым масштабным в стране. Ранее сразу 22 мумии еще не перевозили. А также станет значительным событием, к которому будет приковано внимание мировой прессы. Его уже прозвали "Золотым парадом" и анонсировали в Министерстве туризма.

Однако в соцсетях считают, что это и спровоцировало ряд несчастий, обрушившихся на Египет. Утром 23 марта на мель сел контейнеровоз Ever Given, 26 марта столкнулись два пассажирских поезда, из-за чего погибли 32 человека и травмы получили не менее 80-ти, а 27 марта в Каире рухнуло 10-этажное здание, похоронив под обломками 9 человек. Кроме этого в стране произошло несколько крупных пожаров.

Так что сторонники теории о проклятии фараонов считают, что тут точно не обошлось без вмешательства высших сил. Они даже цитируют текст проклятия, которое гласит: "Смерть настигнет на быстрых крыльях тех, кто нарушит покой царя". Древние легенды предполагают, что любого, кто потревожит мумии древнего Египта, поразит проклятие, наложенное на останки мифическими жрецами во время погребения.

[ + – ] Перевод: Три события за неделю: проклятие фараонов падет на всех, кто побеспокоит мумии, особенно мумии фараонов

[ + – ] Перевод: авария двух поездов, множество людей погибли, закритие Суэцкого канала, обрушение дома, пожар в туннеле... что это, как не проклятие фараонов?

[ + – ] Перевод: "Смерть настигнет на быстрых крыльях тех, кто нарушит покой царя", - проклятие из гробницы царя Тутмоса

Археологи опровергают это утверждение и считают, что "эти несчастья – это просто случайность и совпадение". Египтолог Захи Хавасс заверил, что "такого проклятия просто не существует". А смерти археологов, которые занимались раскопками в прошлом, была вызвана бактериями, которые были в гробницах.

[ + – ] Египтолог Захи Хавасс у древнеегипетской мумии/Фото: Facebook Dr. Zahi Hawass

Египетский историк и писатель Бассам Эль-Шаммаа также отверг слухи о проклятии фараонов, говоря, что фразы и фигуры, вырезанные на стенах храмов, ничего подобного не значат, а смерти археологов и расхитителей могил были вызваны плесенью, которой были покрыты некоторые мумии и стены гробниц. Кроме этого болезни и смерти могли вызвать экскременты летучих мышей, а также аммиак, которых скапливался в саркофагах.

Впервые о проклятии фараонов в мировой масштабе заговорили в 1922 году, когда археолог и египтолог Говард Картер нашел нетронутую гробницу Тутанхамона. Сама находка и последовавшие за ней события привели к невиданному ажиотажу в СМИ и "проклятие фараонов" стало одной из самых популярных тем. Сначала кобра, один из символов фаранов, заползла в палатку Картера и убила его канарейку, лорд Карнарвон, который финансировал раскопки, умер 5 апреля 1923 в каирской гостинице "Континенталь" от воспаления легких, 10 июля 1923 года, присутствовавший на открытии гробницы член египетской королевской семьи принц Али Камель Фахми Бей был застрелен своей женой, 6 апреля 1928 года в возрасте 54 лет умер археолог Артур Мейс. Всего в прессе назывались 22 жертвы "проклятия фараонов", 13 из которых непосредственно присутствовали на раскопках, которые длились более 10 лет.

Однако против этой теории работает тот факт, что многие из умерших были уже в преклонном возрасте, а лорд Карнарвон был астматиком, и его недуг усугубился грибком, который находился в гробнице.

Но миф оказался живуч, тем более, что подпитывали его и самые известные люди того времени, например, сэр Артур Конан Дойл, большой любитель всего мистического, и вовсе уверял, что смерть лорда Карнарвона убили "элементали", созданные жрецами Тутанхамона для охраны царской гробницы.

Напомним, 3 апреля в Национальный музей египетской цивилизации в Фустате отправятся мумии известных личностей. Среди них царь Рамзес II, прозванный Рамзесом Великим, который расширил границы Египта от Сирии до Нубии и воздвиг монументальные статуи и храмы.

[ + – ] Скульптуры Рамзеса II Великого

А также царица Яхмос-Нефертари, основавшая некрополь Долины Царей и реформировавшая храмовую систему. Она была обожествлена и почиталась, как покровительница Фив.

На новое место в Национальный музей египетской цивилизации перевезут мумию царицы Хатшепсут, которая возглавляла военные походы, отстранила от власти несовершеннолетнего царя и провозгласила себя фараоном, мумию Тутмоса III, который стал правителем после ее смерти и мумию Секененра Таа II — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1569—1554 годах до н. э.

Исследование его мумии стало сенсацией в ученых кругах. Оказалось, что фараон погиб в возрасте сорока лет в результате некого заговора или во время кровопролитного сражения. На его теле нашли множество ранений: ему раскроили череп топором, ударили копьем в глаз и добили кинжалом. Забальзамировали тело фараона наспех, когда оно уже начало разлагаться.