Прокляття фараонів: у соцмережах вважають, що криза в Суецькому каналі була спровокована вищими силами

Крім цього, у Єгипті також трапилася аварія на залізниці та обрушилася 10-поверхова будівля

Хоч багатостраждальний контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі і рух по ньому відновився, але тепер у соцмережах вважають, що виною інциденту стало прокляття фараонів. Про це пише Arab News.

Єгипетська влада у квітні збирається перевезти 22 мумії з одного музею в інший, включаючи мумію фараона Рамзеса II і мумію Яхмос-Нефертарі, однієї з наймогутніших і відомих жінок за всю історію Єгипту. "Переїзд" мумій з Єгипетського музею на площі Тахрір у Національний музей єгипетської цивілізації в Фустате займе не менше години та обіцяє бути наймасштабнішим у країні. Раніше відразу 22 мумії ще не перевозили. А також стане значною подією, до якої буде прикута увага світової преси. Його вже прозвали "Золотим парадом" і анонсували в Міністерстві туризму.

Однак у соцмережах вважають, що це і спровокувало ряд нещасть, що обрушилися на Єгипет. Вранці 23 березня на мілину сів контейнеровоз Ever Given, 26 березня зіткнулися два пасажирські потяги, через що загинули 32 людини і травми отримали не менше 80-ти, а 27 березня в Каїрі звалилася 10-поверхова будівля, поховавши під уламками 9 осіб. Крім цього, у країні сталося кілька великих пожеж.

Тому прихильники теорії про прокляття фараонів вважають, що тут точно не обійшлося без втручання вищих сил. Вони навіть цитують текст прокляття, яке свідчить: "Смерть наздожене на швидких крилах тих, хто порушить спокій царя". Стародавні легенди припускають, що будь-якого, хто потривожить мумії стародавнього Єгипту, вразить прокляття, накладене на останки міфічними жерцями під час поховання.

[ + – ] Переклад: Три події за тиждень: прокляття фараонів впаде на всіх, хто потурбує мумії, особливо мумії фараонів

[ + – ] Переклад: аварія двох поїздів, безліч людей загинули, закрито Суецький канал, обвалення будинку, пожежа в тунелі... що це, якщо не прокляття фараонів?

[ + – ] Переклад: "Смерть наздожене на швидких крилах тих, хто порушить спокій царя", — прокляття з гробниці царя Тутмоса

Археологи спростовують це твердження і вважають, що "ці нещастя — це просто випадковість і збіг". Єгиптолог Захі Хавасс запевнив, що "такого прокляття просто не існує". А смерті археологів, які займалися розкопками в минулому, була викликана бактеріями, які були в гробницях.

[ + – ] Єгиптолог Захі Хавасс біля давньоєгипетської мумії/Фото: Facebook Dr. Zahi Hawass

Єгипетський історик і письменник Бассам Ель-Шаммай також відкинув чутки про прокляття фараонів, кажучи, що фрази і фігури, вирізані на стінах храмів, нічого подібного не значать, а смерті археологів і розкрадачів могил були викликані пліснявою, якою були покриті деякі мумії і стіни гробниць. Крім цього, хвороби і смерті могли викликати екскременти кажанів, а також аміак, яких накопичувався в саркофагах.

Уперше про прокляття фараонів у світовому масштабі заговорили в 1922 році, коли археолог і єгиптолог Говард Картер знайшов незайману гробницю Тутанхамона. Сама знахідка і наступні події призвели до небаченого ажіотажу в ЗМІ, і "прокляття фараонів" стало однією з найпопулярніших тем. Спочатку кобра, один із символів Параноми, заповзла в намет Картера і вбила його канарку, лорд Карнарвон, який фінансував розкопки, помер 5 квітня 1923 року в каїрському готелі "Континенталь" від запалення легенів, 10 липня 1923 року, присутній на відкритті гробниці член єгипетської королівської сім'ї принц Алі Камель Фахмі Бей був застрелений своєю дружиною, 6 квітня 1928 року у віці 54 років помер археолог Артур Мейс. Усього в пресі називалися 22 жертви "прокляттям фараонів", 13 з яких безпосередньо були присутні на розкопках, які тривали понад 10 років.

Однак проти цієї теорії працює той факт, що багато хто з померлих були вже в похилому віці, а лорд Карнарвон був астматиком, і його недуга посилилася грибком, який був у гробниці.

Але міф став живучим, тим більше, що підживлювали його і найвідоміші люди того часу, наприклад, сер Артур Конан Дойл, великий любитель всього містичного, і зовсім запевняв, що лорда Карнарвона вбили "елементалі", створені жерцями Тутанхамона для охорони царської гробниці .

Нагадаємо, що 3 квітня в Національний музей єгипетської цивілізації в Фустате відправляться мумії відомих особистостей. Серед них цар Рамзес II, прозваний Рамзесом Великим, який розширив кордони Єгипту від Сирії до Нубії і спорудив монументальні статуї і храми.

[ + – ] Скульптури Рамзеса II Великого

А також цариця Яхмос-Нефертарі, яка заснувала некрополь Долини Царів і реформувала храмову систему. Вона була обожнювана і шанована як покровителька Фів.

На нове місце в Національний музей єгипетської цивілізації перевезуть мумію цариці Хатшепсут, яка очолювала військові походи, відсторонила від влади неповнолітнього царя і проголосила себе фараоном, мумію Тутмоса III, який став правителем після її смерті і мумію Секененра Таа II — фараон Стародавнього Єгипту, який правив приблизно в 1569-1554 роках до н. е.

Дослідження його мумії стало сенсацією в наукових колах. Виявилося, що фараон загинув у віці сорока років у результаті якоїсь змови або під час кровопролитного бою. На його тілі знайшли безліч поранень: йому розтрощили череп сокирою, вдарили списом в око і добили кинджалом. Забальзамували тіло фараона наспіх, коли воно вже почало розкладатися.