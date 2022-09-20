Dior покаже нову чоловічу колекцію на тлі пірамід у Гізі

Втім, станеться це ще нескоро, лише у грудні

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Дизайнер Кім Джонс влаштує шикарний показ чоловічої передосінньої колекції Dior біля єдиного збереженого Чуда Світу — біля пірамід у Гізі. Про це пише WWD.

Презентацію чоловічої передосінньої колекції заплановано на 3 грудня.

Це перший раз, коли Dior представить свою нову колекцію в Єгипті після того, як цей модний дім влаштовував покази в Італії, Греції, Іспанії, Південній Кореї, Китаї, Великій Британії та США.

Весняна колекція Haute Couture 2004 року, створена Джоном Гальяно, була шаною Давнього Єгипту.

[ + – ] Колекція Джона Гальяно, присвячена Стародавньому Єгипту

Втім, це не вперше, коли дизайнери показують свої колекції біля знаменитих єгипетських пірамід. Раніше ліванський модельєр Елі Сааб організував такий показ мод.

А італійський дизайнер Стефано Річчі — один із найдорожчих брендів у Європі — мав провести показ мод на честь 50-річчя заснування своєї компанії перед храмом Хатшепсут у Луксорі у березні, але його перенесли на жовтень через події в Україні.

Раніше єгипетський уряд відзначив свою заслугу на користь єгипетської культури. Після Золотого параду фараонів вони продемонстрували, що держава має великі можливості для організації великих заходів.

"Крім того, відтоді ми отримали багато запитів на організацію різноманітних заходів в археологічних пам'ятках та музеях Єгипту", — зазначили в уряді.