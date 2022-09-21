21 сентября 2022 года: Вторая Пречистая - что нельзя делать сегодня

Сегодня день, когда мысли должны быть чистыми, а дела — добрыми. Также на Вторую Пречистую нельзя ругаться и сквернословить. Впрочем, существуют и другие запреты в этот день.

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Что случилось в этот день?

21 сентября православная Церковь отмечает праздник Рождества Пресвятой Богородицы — матери Иисуса Христа. В народе этот день называют Вторая Пречистая.

Также чтят память преподобных Иоанна и Георгия.

В мире отмечают Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера и празднуют Международный день мира.

Что нельзя делать 21 сентября?

► ругаться, сквернословить

► работать на огороде и по дому

► употреблять алкоголь

► есть мясо и жирную пищу

Народные поверья и приметы:

► солнечная погода на Вторую пречистую — к теплой осени

► если девушка умоется к восходу солнца — к сватовству в этом году

► если сегодня сжечь старую одежду и обувь, то избавишься от клеветы и болезней

► "Пришла Пречистая — принесла сватов нечистая"

► "Пришла Первая Пречистая — одела природа ожерелье, пришла Вторая Пречистая — взяла комара нечистая, пришла Третья Пречистая — стала дубрава безлистной"

День ангела празднуют:

Мария, Георгий, Иван, Ян

Кто родился 21 сентября?

1947 — Стивен Кинг, американский писатель, фантаст и мистик, "король ужасов".

1965 — Фредерик Бегбедер, французский писатель-прозаик, публицист, литературный критик.

А также в этот день:

1940 — открыт Львовский театр оперы и балета