21 сентября 2022 года: Вторая Пречистая - что нельзя делать сегодня
Сегодня день, когда мысли должны быть чистыми, а дела — добрыми. Также на Вторую Пречистую нельзя ругаться и сквернословить. Впрочем, существуют и другие запреты в этот день.
Что случилось в этот день?
21 сентября православная Церковь отмечает праздник Рождества Пресвятой Богородицы — матери Иисуса Христа. В народе этот день называют Вторая Пречистая.
Также чтят память преподобных Иоанна и Георгия.
В мире отмечают Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера и празднуют Международный день мира.
Что нельзя делать 21 сентября?
► ругаться, сквернословить
► работать на огороде и по дому
► употреблять алкоголь
► есть мясо и жирную пищу
Народные поверья и приметы:
► солнечная погода на Вторую пречистую — к теплой осени
► если девушка умоется к восходу солнца — к сватовству в этом году
► если сегодня сжечь старую одежду и обувь, то избавишься от клеветы и болезней
► "Пришла Пречистая — принесла сватов нечистая"
► "Пришла Первая Пречистая — одела природа ожерелье, пришла Вторая Пречистая — взяла комара нечистая, пришла Третья Пречистая — стала дубрава безлистной"
День ангела празднуют:
Мария, Георгий, Иван, Ян
Кто родился 21 сентября?
1947 — Стивен Кинг, американский писатель, фантаст и мистик, "король ужасов".
1965 — Фредерик Бегбедер, французский писатель-прозаик, публицист, литературный критик.
А также в этот день:
1940 — открыт Львовский театр оперы и балета