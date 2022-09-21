21 вересня 2022 року: Друга Пречиста — що не можна робити сьогодні
Сьогодні день, коли думки мають бути чистими, а справи добрими. Також на Другу Пречисту не можна лаятися та лихословити. Втім, є й інші заборони цього дня.
Що сталося цього дня?
21 вересня православна Церква відзначає свято Різдва Пресвятої Богородиці — матері Ісуса Христа. Наші пращури помітили, якщо в цей день спекотний день, то осень буде ясною.
Також вшановують пам'ять преподобних Іоанна та Георгія.
У світі відзначають Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера та святкують Міжнародний день миру.
Що не можна робити 21 вересня?
► лаятися, лихословити
► працювати на городі та в будинку
► вживати алкоголь
► їсти м'ясо та жирну їжу
Народні повір'я та прикмети:
► сонячна погода на Другу пречисту — до теплої осені
► якщо дівчина вмиється до сходу сонця — до сватання цього року
► якщо сьогодні спалити старий одяг і взуття, то позбавишся наклепів і хвороб
► "Прийшла Пречиста — принесла сватів нечиста"
► "Прийшла Перша Пречиста — одягла природа намисто, прийшла Друга Пречиста — взяла комара нечиста, прийшла Третя Пречиста — стала діброва безлистою"
День ангела святкують:
Марія, Георгій, Іван, Ян
Хто народився 21 вересня?
1947 — Стівен Кінг, американський письменник, фантаст і містик, "король жахів".
1965 — Фредерік Бегбедер, французький письменник-прозаїк, публіцист, літературний критик.
А також у цей день:
1940 — відкрито Львівський театр опери та балету