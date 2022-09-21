21 вересня 2022 року: Друга Пречиста — що не можна робити сьогодні

Сьогодні день, коли думки мають бути чистими, а справи добрими. Також на Другу Пречисту не можна лаятися та лихословити. Втім, є й інші заборони цього дня.

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Що сталося цього дня?

21 вересня православна Церква відзначає свято Різдва Пресвятої Богородиці — матері Ісуса Христа. Наші пращури помітили, якщо в цей день спекотний день, то осень буде ясною.

Також вшановують пам'ять преподобних Іоанна та Георгія.

У світі відзначають Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера та святкують Міжнародний день миру.

Що не можна робити 21 вересня?

► лаятися, лихословити

► працювати на городі та в будинку

► вживати алкоголь

► їсти м'ясо та жирну їжу

Народні повір'я та прикмети:

► сонячна погода на Другу пречисту — до теплої осені

► якщо дівчина вмиється до сходу сонця — до сватання цього року

► якщо сьогодні спалити старий одяг і взуття, то позбавишся наклепів і хвороб

► "Прийшла Пречиста — принесла сватів нечиста"

► "Прийшла Перша Пречиста — одягла природа намисто, прийшла Друга Пречиста — взяла комара нечиста, прийшла Третя Пречиста — стала діброва безлистою"

День ангела святкують:

Марія, Георгій, Іван, Ян

Хто народився 21 вересня?

1947 — Стівен Кінг, американський письменник, фантаст і містик, "король жахів".

1965 — Фредерік Бегбедер, французький письменник-прозаїк, публіцист, літературний критик.

А також у цей день:

1940 — відкрито Львівський театр опери та балету