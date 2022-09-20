Saint Laurent временно откроет суши-ресторан в своем бутике

Впрочем попасть туда будет нелегко: эксклюзивный ресторан будет открыт только десять дней

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Дом моды Saint Laurent откроет эксклюзивный ресторан суши в своем парижском бутике Rive Droite. Работать он будет только с 28 сентября по 7 октября во время Недели моды в Париже. Об этом пишет WWD.

За меню будет ответственна команда культового лос-анджелесского заведения Sushi Park и его шеф-повар Питер Парк. Бренд заявил, что "кулинарное событие" станет первым разом, когда шеф-повар Питер Парк будет готовить в другой локации.

Питер прибудет в Париж по личному приглашению дизайнера Энтони Ваккарелло, своего давнего клиента. Забронировать столик и отведать свежей рыбы можно будет только с 28 сентября по 7 октября, во время парижской Недели моды.

Ресторан Sushi Park, открытый в 2006 году, известен своим изысканным меню от шеф-повара и "стал одним из самых знаковых кулинарных заведений города".

[ + – ] Шеф-повар Питер Парк за работой Фото: Saint Laurent

"Я всегда был благодарен Энтони за то, что он был постоянным клиентом, когда мне предложили возможность сотрудничать с YSL, я согласился. Я хотел создать уникальный опыт и пригласил старого друга и керамиста Дэен Кима создать новую линию керамики специально для этого сотрудничества. Я искренне надеюсь, что это будет радостный и незабываемый опыт для всех", — сказал Парк.

Бутик Rive Droite, занимающий место, где раньше размещался концептуальный магазин Colette, позиционируется как "творческое и культурное место", где регулярно проходят выставки и мероприятия. Суши-ресторан разместится в цокольном этаже.

Там ранее размещалось кафе и небольшой ресторан.