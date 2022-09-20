Saint Laurent тимчасово відкриє суші-ресторан у своєму бутику
Утім потрапити туди буде нелегко: ексклюзивний ресторан буде відчинений лише десять днів.
Дім моди Saint Laurent відкриє ексклюзивний ресторан суші у своєму паризькому бутику Rive Droite. Працюватиме він лише з 28 вересня по 7 жовтня під час Тижня моди в Парижі. Про це пише WWD.
За меню буде відповідальна команда культового лос-анджелеського закладу Sushi Park і його шеф-кухар Пітер Парк. Бренд заявив, що "кулінарна подія" стане першим разом, коли шеф-кухар Пітер Парк готуватиме в іншій локації.
Пітер прибуде в Париж на особисте запрошення дизайнера Ентоні Ваккарелло, свого давнього клієнта. Забронювати столик і скуштувати свіжу рибу можна буде лише з 28 вересня по 7 жовтня, під час паризького Тижня моди.
Ресторан Sushi Park, відкритий у 2006 році, відомий своїм вишуканим меню від шеф-кухаря та "став одним із найзнаковіших кулінарних закладів міста".
"Я завжди був вдячний Ентоні за те, що він був постійним клієнтом, коли мені запропонували можливість співпрацювати з YSL, я погодився. Я хотів створити унікальний досвід і запросив старого друга та кераміста Деєна Кіма створити нову лінію кераміки спеціально для цієї співпраці. Я щиро сподіваюся, що це буде радісний і незабутній досвід для всіх", — сказав Парк.
Бутик Rive Droite, який займає місце, де раніше розміщувався концептуальний магазин Colette, позиціонується як "творче та культурне місце", де регулярно відбуваються виставки та заходи. Суші-ресторан розміститься на цокольному поверсі.
Там раніше розміщувалося кафе та невеликий ресторан.