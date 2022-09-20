"Мы оба – паршивые овцы". Тайный сын короля Карла III хочет встретиться с принцем Гарри

Мужчина уверен, что ему будет о чем поговорить с герцогом Сассекским, которого, как он утверждает, считают изгоем в королевской семье Великобритании.

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56-летний инженер из Квинсленда Саймон Чарльз Доранте-Дэй, много лет утверждающий, что он – тайный ребенок короля Карла III и его Камиллы, после смерти Елизаветы II снова активно начал напоминать о себе, требуя от Букингемского дворца согласия на ДНК-тест, который бы доказал его родство с правящей семьей Великобритании. Теперь он заявил, что намерен встретиться с принцем Гарри и его женой, поскольку у них есть очень много общего, начиная с того, что они оба – изгои. Об этом Саймон Чарльз рассказал в интервью Channel Seven.

"Мы оба – паршивые овцы королевской семьи, я бы сказал, что у нас есть эта связь. И я верю, что Гарри был бы восприимчив к моему тяжелому положению. Его отец облажался, у него есть претензии к Чарльзу. Как и у меня. Первое, что я бы сделал, если бы встретил их, – крепко обнял бы их – я думаю, что они нуждаются в этом, если честно", – сказал Доранте-Дэй.

По словам мужчины, "семейное" сходство его детей с Виндзорами является ежедневным напоминанием о королеве и поводом для печали из-за ее смерти.

Возвращаясь к Сассексам, австралиец добавил:

"Большая часть критики, с которой они сталкиваются, откровенно несправедлива. Меня так разозлило, когда Гарри сказали, что он не может надеть военную форму на похороны своей бабушки. Возможность для всех нас поговорить один на один была бы очень… поучительной… Это печально. Вообще меня это злит, не говоря уже о том, что он может быть моим сводным братом… Когда люди говорят, что он выглядел очень нервным, я понимаю, почему так. Я могу сказать, что он беспокоится о том, что кто-то нападет на Меган и скажет что-то, что заставит ее отреагировать".

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Саймон провел параллели между герцогиней и своей женой, представительницей коренного населения Эльвианна, которая часто сталкивалась с проблемами из-за внешности:

"Моя жена такая же, так что я могу понять. Мой совет Гарри – отпустить ее, позволить Меган сказать то, что она хочет сказать. Люди были расистами и бесчувственными к Меган, она должна отплатить критикам, чтобы люди не смотрели на нее свысока. У него черная жена. Говорят, что расовой проблемы нет, но она есть. Люди такие невежественные".

Доранте-Дэй родился 5 апреля 1966 года в Госпорте (Портсмут, Великобритания). Когда ему было восемь месяцев, его усыновила местная пара по имени Карен и Дэвид Дэй. Его приемные бабушка и дедушка, Уинифред и Эрнест Боулден, работали на королеву и принца Филиппа в одном из их королевских домов. Эрнест Боулден также получил награду Imperial Service Award.

Бабушка Доранте-Дэя много раз говорила ему, что он ребенок Камиллы и Чарльза.

[ + – ] Принц Чарльз, Саймон Чарльз Доранте-Дэй и Камилла Паркер-Боулз Фото: Facebook

Став взрослым, Саймон провел свое расследование, в результате которого он якобы выяснил, что Чарльз и Камилла впервые сблизились в 1965 году, а не в 1970-м, как об этом пишут историки и СМИ. Мужчина утверждает, что несколько месяцев спустя, незадолго до его рождения, Камилла исчезла с поля зрения минимум на девять месяцев, а Чарльза отправили в Австралию.

Доранте-Дэй заявлял, что был при Камилле до восьми месяцев, а мать скрывала его от общественности, используя членов королевской семьи и офицеров охраны. Когда он подрос, его отдали на усыновление.

Саймон говорил, что помнит, как в детстве его водили по домам в окрестностях Портсмута. Там он проводил время с женщиной, которая, по его мнению, была Камиллой, а сотрудники службы безопасности и его приемные родители ждали снаружи.

Ранее мы писали о том, что австралиец рассердился из-за получения принцем Уильямом титула принца Уэльского. По его словам, он – такой же член королевской семьи, как Уильям и Гарри, но лишен полагающихся ему привилегий.