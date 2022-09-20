"Ми обидва — паршиві вівці". Таємний син короля Карла ІІІ хоче зустрітися з принцом Гаррі

Чоловік упевнений, що йому про що буде поговорити з герцогом Сассекським, якого, як він стверджує, вважають ізгоєм у королівській родині Великобританії.

Related video

56-річний інженер із Квінсленда Саймон Чарльз Доранте-Дей, який багато років стверджує, що він — таємна дитина короля Карла III та його Камілли, після смерті Єлизавети II знову активно почав нагадувати про себе, вимагаючи від Букінгемського палацу згоди на ДНК-тест, який би довів його спорідненість із панівною родиною Великобританії. Тепер він заявив, що має намір зустрітися з принцом Гаррі та його дружиною, оскільки вони мають дуже багато спільного, починаючи з того, що вони обоє — ізгої. Про це розповів Саймон Чарльз в інтерв'ю Channel Seven.

"Ми обидва — паршиві вівці королівської сім'ї, я б сказав, що в нас є цей зв'язок. І я вірю, що Гаррі був би сприйнятливий до мого важкого становища. Його батько облажався, у нього є претензії до Чарльза. Як і в мене. Перше, що я зробив би, якби зустрів їх, — міцно обійняв би їх — я думаю, що вони потребують цього, якщо чесно", — сказав Доранте-Дей.

За словами чоловіка, "сімейна" подібність його дітей із Віндзорами є щоденним нагадуванням про королеву та приводом для смутку через її смерть.

Повертаючись до Сассекських, австралієць додав:

"Велика частина критики, з якою вони стикаються, відверто несправедлива. Мене так розлютило, коли Гаррі сказали, що він не може одягти військову форму на похорон своєї бабусі. Можливість для всіх нас поговорити віч-на-віч була б дуже... повчальною... Це сумно. Взагалі мене це злить, не кажучи вже про те, що він може бути моїм зведеним братом… Коли люди кажуть, що він мав дуже нервовий вигляд, я розумію, чому так… Я можу сказати, що він турбується про те, що хтось нападе на Меган і скаже щось, що змусить її відреагувати".

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: татуировки

Саймон провів паралелі між герцогинею та своєю дружиною, представницею корінного населення Ельвіанною, яка часто стикалася з проблемами через зовнішність:

"Моя дружина така ж, так що я можу зрозуміти. Моя порада Гаррі — відпустити її, дозволити Меган сказати те, що вона хоче сказати. Люди були расистами й байдужими до Меган, вона повинна відплатити критикам, щоб люди не дивилися на неї зверхньо. У нього чорна дружина. Кажуть, що расової проблеми немає, але вона є. Люди такі неосвічені".

Доранте-Дей народився 5 квітня 1966 року в Госпорті (Портсмут, Великобританія). Коли йому було вісім місяців, його усиновила місцева пара на ім'я Карен і Девід Дей. Його прийомні бабуся й дідусь, Вініфред і Ернест Боулден, працювали на королеву та принца Філіпа в одному з їхніх королівських будинків. Ернест Боулден також отримав нагороду Imperial Service Award.

Бабуся Доранте-Дея багато разів говорила йому, що він — дитина Камілли та Чарльза.

[ + – ] Принц Чарльз, Саймон Чарльз Доранте-Дей і Камілла Паркер-Боулз Фото: Facebook

Ставши дорослим, Саймон провів своє розслідування, у результаті якого він нібито з'ясував, що Чарльз і Камілла вперше зблизилися 1965 року, а не 1970-го, як про це пишуть історики та ЗМІ. Чоловік стверджує, що через кілька місяців, незадовго до його народження, Камілла зникла з поля зору мінімум на дев'ять місяців, а Чарльза відправили в Австралію.

Доранте-Дей заявляв, що з Каміллою був до восьми місяців, а мати приховувала його від громадськості, використовуючи членів королівської сім'ї та офіцерів охорони. Коли він виріс, його віддали на усиновлення.

Саймон казав, що пам'ятає, як у дитинстві його водили по домівках на околицях Портсмута. Там він проводив час із жінкою, яка, на його думку, була Каміллою, а співробітники служби безпеки та його прийомні батьки чекали зовні.

Раніше ми писали про те, що австралієць розсердився через отримання принцом Вільямом титулу принца Вельського. За його словами, він — такий же член королівської родини, як Вільям і Гаррі, але позбавлений належних йому привілеїв.