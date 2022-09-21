Леди Амелия Виндзор в неприличном виде явилась на похороны королевы Елизаветы

Амелия, известная своими модными образами, надела слишком тонкое нижнее белье, или обошлась вовсе без него

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Леди Амелия Виндзор явилась на похороны королевы Елизаветы в нескромном наряде. Для траурных мероприятий она выбрала черное платье с глубоким вырезом. Об этом пишет Hello Magazine.

И, видимо, не подумала о том, какое нижнее белье стоит выбрать под свой наряд, чтобы не получилось конфуза.

[ + – ] Леди Амелия Виндзор Фото: Getty Images

В целом образ Амелии выглядел вполне в рамках траурного дресс-кода. Наряд она дополнила черными плотными колготами и кожаными лоферами с кисточками, а также обязательной для дам шляпкой с вуалью.

Напомним, леди Амелия Виндзор – внучка принца Эдварда, герцога Кентского, двоюродного брата королевы Елизаветы.

Амелия одно время единственная из своей семьи могла претендовать на королевский престол, но после 2015 года, когда правила престолонаследия изменились, оказалась только на 39-м месте.

Известна своими частыми появлениями страницах модных журналов и даже получила "титул" самой стильной из королевской семьи.

Амелия дружна с принцем Уильямом и его семьей, она была на его свадьбе с Кейт Миддлтон. Но вот на бракосочетании принца Гарри и Меган Маркл ее не было. И до сих пор таблоиды гадают, почему приглашения Амелия так и не получила.

Напомним, ранее Фоку писал о том, как дамы – члены королевской семьи почтили память королевы Елизаветы особенными украшениями.

Так, любимая племянница королевы, леди Сара Чатто украсила свое платье брошью, которую всегда надевает по особенным случаем, а герцогиня Йоркская выбрала брошь в виде ласточки, символизирующей благополучное возвращение домой.