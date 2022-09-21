Леді Амелія Віндзор у непристойному вигляді з'явилася на похорон королеви Єлизавети

Амелія, відома своїми модними образами, одягла надто тонку спідню білизну, або обійшлася зовсім без неї

Related video

Леді Амелія Віндзор з'явилася на похорон королеви Єлизавети в нескромному вбранні. Для жалобних заходів вона вибрала чорну сукню з глибоким вирізом. Про це пише Hello Magazine.

І, мабуть, не подумала про те, яку спідню білизну варто вибрати під своє вбрання, щоб не вийшло конфузу.

[ + – ] Леді Амелія Віндзор Фото: Getty Images

Загалом образ Амелії виглядав цілком у межах траурного дрес-коду. Вбрання вона доповнила чорними щільними колготами і шкіряними лоферами з пензликами, а також обов'язковим для дам капелюшком з вуаллю.

Нагадаємо, леді Амелія Віндзор — онука принца Едварда, герцога Кентського, двоюрідного брата королеви Єлизавети.

Амелія у свій час єдина зі своєї сім'ї могла претендувати на королівський престол, але після 2015 року, коли правила престолонаслідування змінилися, виявилася лише на 39-му місці.

Відома своїми частими появами на сторінках модних журналів і навіть отримала "титул" найстильнішої з королівської родини.

Амелія дружна з принцом Вільямом та його сім'єю, вона була на його весіллі з Кейт Міддлтон. Але на одруженні принца Гаррі і Меган Маркл її не було. І досі таблоїди гадають, чому запрошення Амелія так і не отримала.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як жінки — члени королівської родини — вшанували пам'ять королеви Єлизавети особливими прикрасами.

Так, улюблена племінниця королеви, леді Сара Чатто, прикрасила свою сукню брошкою, яку завжди одягає в особливих випадках, а герцогиня Йоркська обрала брошку у вигляді ластівки, що символізує благополучне повернення додому.