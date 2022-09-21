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Стиль життя Померла королева Великобританії Єлизавета ІІ

Леді Амелія Віндзор у непристойному вигляді з'явилася на похорон королеви Єлизавети

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Фото: Getty Images | Леді Амелія Віндзор

Амелія, відома своїми модними образами, одягла надто тонку спідню білизну, або обійшлася зовсім без неї

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Леді Амелія Віндзор з'явилася на похорон королеви Єлизавети в нескромному вбранні. Для жалобних заходів вона вибрала чорну сукню з глибоким вирізом. Про це пише Hello Magazine.

І, мабуть, не подумала про те, яку спідню білизну варто вибрати під своє вбрання, щоб не вийшло конфузу.

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Леді Амелія Віндзор
Фото: Getty Images

Загалом образ Амелії виглядав цілком у межах траурного дрес-коду. Вбрання вона доповнила чорними щільними колготами і шкіряними лоферами з пензликами, а також обов'язковим для дам капелюшком з вуаллю.

Нагадаємо, леді Амелія Віндзор — онука принца Едварда, герцога Кентського, двоюрідного брата королеви Єлизавети.

Амелія у свій час єдина зі своєї сім'ї могла претендувати на королівський престол, але після 2015 року, коли правила престолонаслідування змінилися, виявилася лише на 39-му місці.

Відома своїми частими появами на сторінках модних журналів і навіть отримала "титул" найстильнішої з королівської родини.

Амелія дружна з принцом Вільямом та його сім'єю, вона була на його весіллі з Кейт Міддлтон. Але на одруженні принца Гаррі і Меган Маркл її не було. І досі таблоїди гадають, чому запрошення Амелія так і не отримала.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як жінки — члени королівської родини — вшанували пам'ять королеви Єлизавети особливими прикрасами.

Так, улюблена племінниця королеви, леді Сара Чатто, прикрасила свою сукню брошкою, яку завжди одягає в особливих випадках, а герцогиня Йоркська обрала брошку у вигляді ластівки, що символізує благополучне повернення додому.