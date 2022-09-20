Не лише Кейт. Як решта членів королівської родини вшанували пам'ять Єлизавети II прикрасами

Жалобний дрес-код не передбачає різноманітності, але багато із запрошених родичок зуміли віддати шану королеві.

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Під час похоронних заходів увагу таблоїдів і глядачів трансляцій привертали увагу не лише сама сумна подія, а й те, як члени королівської родини зуміли вшанувати пам'ять королеви, додавши кілька аксесуарів до своїх жалобних нарядів. Про це пише Daily Mail.

Найпомітнішими прикрасами стали ті, які обрали Кейт Міддлтон і Меган Маркл. У їхньому негласному суперництві, звичайно, перемогла дружина принца Вільяма. Своє елегантне вбрання від Alexander McQueen вона доповнила перлинними сережками та розкішним кольє-чокером, які раніше належали королеві Єлизаветі. Кольє королева раніше одягала на державний бенкет у Бангладеш 1983 року.

[ + – ] Кейт Міддлтон і її образ на траурних заходах

Меган Маркл обрала перлинні сережки, які їй подарувала сама королева у 2018 році.

[ + – ] Меган Маркл одягла подарунок королеви Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта, яка супроводжувала батьків на похороні разом із братом, принцом Джорджем, була в капелюшку та легкому пальті, яке прикрасила маленька діамантова брошка у вигляді підкови. Брошку подарувала їй сама Єлизавета II, яка, як відомо, дуже любила коней і любила їздити верхи. Цю любов, як розповідала Кейт Міддлтон, Шарлотта успадкувала від прабабусі.

[ + – ] Принцеса Шарлотта з брошкою-подарунком прабабусі Фото: Getty Images

Леді Луїза Віндзор, старша дитина молодшого сина покійної королеви, принца Едварда, також віддала шану бабусі, одягнувши намисто з підвіскою у вигляді коня.

[ + – ] Леді Луїза Віндзор із братом Джеймсом

Луїза любить коней і часто водила екіпаж разом із дідусем, принцом Філіпом.

Сара "Фергі" Фергюсон, герцогиня Йоркська, колишня дружина принца Ендрю, прикрасила свою сукню діамантовою брошкою у вигляді ластівки.

[ + – ] Сара Фергюсон і її особлива брошка із сентиментальним змістом

Це особливий символ, який був популярним із вікторіанських часів. Ластівка вважалася символом безпеки в моряків, бо сигналізували про близькість землі. Брошки-ластівки дарували коханим, коли ті вирушали в подорож, щоб ті охороняли їх у дорозі.

Камілла, королева-консорт, одягла особливу ефектну брошку. Вона була подарована королеві Вікторії на її діамантовий ювілей. Її одягала сама королева Єлизавета на власне 60-річчя на троні.

[ + – ] Королева-консорт одягла особливу брошку на похорон Фото: Getty

Брошка у вигляді серця прикрашена діамантами та сапфірами.

Старша онука королеви Зара Тіндалл, дочка принцеси Анни, вибрала найпростіший спосіб вшанувати пам'ять королеви. Вона одягла перлинні сережки на зразок тих, що любила Єлизавета II.

[ + – ] Зара Тіндалл, старша онука королеви

Королева рідко з'являлася без своїх улюблених перлинних прикрас протягом свого 70-річного правління.

Дочка принцеси Маргарет, леді Сара Чатто, улюблена племінниця покійної королеви, одягла брошки, які їй колись подарувала її мати.

[ + – ] Леді Сара Чатто, племінниця королеви Єлизавети

Вона носила їх на своєму весіллі у вигляді тіари, на похороні своєї матері та з приводу інших важливих подій. Саме ця особлива прикраса була з леді Сарі на прощанні з улюбленою тіткою Лілібет.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як на Тижні моди в Лондоні вшанували пам'ять королеви.