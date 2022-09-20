Не только Кейт. Как остальные члены королевской семьи почтили память Елизаветы II украшениями
Траурный дресс-код не предполагает разнообразия, но многие из приглашенных родственниц, сумели отдать дань уважения королеве
Во время похоронных мероприятий внимание таблоидов и зрителей трансляций привлекали внимание не только само печальное событие, но и то, как члены королевской семьи сумели почтить память королевы, добавив несколько аксессуаров к своим траурным нарядам. Об этом пишет Daily Mail.
Самыми заметными украшениями стали те, которые выбрали Кейт Миддлтон и Меган Маркл. В х негласном соперничестве, конечно, победила жена принца Уильяма. Свой элегантный наряд от Alexander McQueen она дополнила жемчужными серьгами и роскошным колье-чокером, которые ранее принадлежали королеве Елизавете. Колье королева ранее надевала на государственный банкет в Бангладеш в 1983 году.
Меган Маркл выбрала жемчужныесерьги, которые ей подарила сама королева в 2018 году.
Принцесса Шарлотта, которая вместе сопровождала родителей на похоронах вместе с братом, принцем Джорджем, была в шляпке и легком пальто, которое украсила маленькая бриллиантовая брошка в виде подковы. Брошь подарила ей сама Елизавета II, которая, как известно, очень любила лошадей и обожала ездить верхом. Эту любовь, как рассказывала Кейт Миддлтон, Шарлотта унаследовала от прабабушки.
Леди Луиза Виндзор, старший ребенок младшего сына покойной королевы, принца Эдварда, также отдала дань уважения бабушке, надев ожерелье с подвеской в виде лошади.
Луиза обожает лошадей и часто водила экипаж вместе с дедушкой, принцем Филиппом.
Сара "Ферги" Фергюсон, герцогиня Йоркская, бывшая жена принца Эндрю, украсила свое платье бриллиантовой брошью в виде ласточки.
Это особый символ, который был популярен с викторианских времен. Ласточка считалась символом безопасности у моряков, потому что сигнализировали о близости земли. Броши-ласточки дарили любимым, когда те отправлялись в путешествие, чтобы те охраняли их в пути.
Камилла, королева-консорт, надела особую эффектную брошь. Она была подарена королеве Виктории на ее бриллиантовый юбилей. Ее же надевала сама королева Елизавета на собственное 60-летие на троне.
Брошь в виде сердца украшена бриллиантами и сапфирами.
Старшая внучка королевы Зара Тиндалл, дочь принцессы Анны, выбрала самый простой способ почтить память королевы. Она надела жемчужные серьги, вроде тех, что любила Елизавета II.
Королева редко появлялась без своих любимых жемчужных украшений за все время своего 70-летнего правления.
Дочь принцессы Маргарет, леди Сара Чатто, любимая племянница покойной королевы, надела броши, который ей когда-то подарила ее мать.
Она носила их на своей свадьбе в виде тиары, на похоронах своей матери и по поводу прочих важных событий. Так именно это особенное украшение было с леди Сарой на прощании с любимой тетей Лилибет.
Напомним, ранее Фокус рассказывал, как на Неделе моды в Лондоне почтили память королевы.