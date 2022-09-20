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Стиль жизни Умерла королева Великобритании Елизавета II

Не только Кейт. Как остальные члены королевской семьи почтили память Елизаветы II украшениями

меган маркл, зара тиндалл, кейт миддлтон, принцесса шарлотта, королевские похороны
Фото: Getty Images | Все дамы - члены королевской семьи, выбрали особые украшения на похороны

Траурный дресс-код не предполагает разнообразия, но многие из приглашенных родственниц, сумели отдать дань уважения королеве

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Во время похоронных мероприятий внимание таблоидов и зрителей трансляций привлекали внимание не только само печальное событие, но и то, как члены королевской семьи сумели почтить память королевы, добавив несколько аксессуаров к своим траурным нарядам. Об этом пишет Daily Mail.

Самыми заметными украшениями стали те, которые выбрали Кейт Миддлтон и Меган Маркл. В х негласном соперничестве, конечно, победила жена принца Уильяма. Свой элегантный наряд от Alexander McQueen она дополнила жемчужными серьгами и роскошным колье-чокером, которые ранее принадлежали королеве Елизавете. Колье королева ранее надевала на государственный банкет в Бангладеш в 1983 году.

Кейт Миддлтон и ее образ на траурных мероприятиях

Меган Маркл выбрала жемчужныесерьги, которые ей подарила сама королева в 2018 году.

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Меган Маркл надела подарок королевы
Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта, которая вместе сопровождала родителей на похоронах вместе с братом, принцем Джорджем, была в шляпке и легком пальто, которое украсила маленькая бриллиантовая брошка в виде подковы. Брошь подарила ей сама Елизавета II, которая, как известно, очень любила лошадей и обожала ездить верхом. Эту любовь, как рассказывала Кейт Миддлтон, Шарлотта унаследовала от прабабушки.

принцесса шарлотта, королевские похороны Fullscreen
Принцесса Шарлотта с брошью - подарком прабабушки
Фото: Getty Images

Леди Луиза Виндзор, старший ребенок младшего сына покойной королевы, принца Эдварда, также отдала дань уважения бабушке, надев ожерелье с подвеской в виде лошади.

Леди Луиза Виндзор с братом Джеймсом

Луиза обожает лошадей и часто водила экипаж вместе с дедушкой, принцем Филиппом.

Сара "Ферги" Фергюсон, герцогиня Йоркская, бывшая жена принца Эндрю, украсила свое платье бриллиантовой брошью в виде ласточки.

Сара Фергюсон и ее особенная брошь с сентиментальным смыслом

Это особый символ, который был популярен с викторианских времен. Ласточка считалась символом безопасности у моряков, потому что сигнализировали о близости земли. Броши-ласточки дарили любимым, когда те отправлялись в путешествие, чтобы те охраняли их в пути.

Камилла, королева-консорт, надела особую эффектную брошь. Она была подарена королеве Виктории на ее бриллиантовый юбилей. Ее же надевала сама королева Елизавета на собственное 60-летие на троне.

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Королева-консорт надела особую брошь на похороны
Фото: Getty

Брошь в виде сердца украшена бриллиантами и сапфирами.

Старшая внучка королевы Зара Тиндалл, дочь принцессы Анны, выбрала самый простой способ почтить память королевы. Она надела жемчужные серьги, вроде тех, что любила Елизавета II.

Зара Тиндалл, старшая внучка королевы

Королева редко появлялась без своих любимых жемчужных украшений за все время своего 70-летнего правления.

Дочь принцессы Маргарет, леди Сара Чатто, любимая племянница покойной королевы, надела броши, который ей когда-то подарила ее мать.

Леди Сара Чатто, племянница королевы Елизаветы

Она носила их на своей свадьбе в виде тиары, на похоронах своей матери и по поводу прочих важных событий. Так именно это особенное украшение было с леди Сарой на прощании с любимой тетей Лилибет.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как на Неделе моды в Лондоне почтили память королевы.