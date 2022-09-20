Не только Кейт. Как остальные члены королевской семьи почтили память Елизаветы II украшениями

Траурный дресс-код не предполагает разнообразия, но многие из приглашенных родственниц, сумели отдать дань уважения королеве

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Во время похоронных мероприятий внимание таблоидов и зрителей трансляций привлекали внимание не только само печальное событие, но и то, как члены королевской семьи сумели почтить память королевы, добавив несколько аксессуаров к своим траурным нарядам. Об этом пишет Daily Mail.

Самыми заметными украшениями стали те, которые выбрали Кейт Миддлтон и Меган Маркл. В х негласном соперничестве, конечно, победила жена принца Уильяма. Свой элегантный наряд от Alexander McQueen она дополнила жемчужными серьгами и роскошным колье-чокером, которые ранее принадлежали королеве Елизавете. Колье королева ранее надевала на государственный банкет в Бангладеш в 1983 году.

[ + – ] Кейт Миддлтон и ее образ на траурных мероприятиях

Меган Маркл выбрала жемчужныесерьги, которые ей подарила сама королева в 2018 году.

[ + – ] Меган Маркл надела подарок королевы Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта, которая вместе сопровождала родителей на похоронах вместе с братом, принцем Джорджем, была в шляпке и легком пальто, которое украсила маленькая бриллиантовая брошка в виде подковы. Брошь подарила ей сама Елизавета II, которая, как известно, очень любила лошадей и обожала ездить верхом. Эту любовь, как рассказывала Кейт Миддлтон, Шарлотта унаследовала от прабабушки.

[ + – ] Принцесса Шарлотта с брошью - подарком прабабушки Фото: Getty Images

Леди Луиза Виндзор, старший ребенок младшего сына покойной королевы, принца Эдварда, также отдала дань уважения бабушке, надев ожерелье с подвеской в виде лошади.

[ + – ] Леди Луиза Виндзор с братом Джеймсом

Луиза обожает лошадей и часто водила экипаж вместе с дедушкой, принцем Филиппом.

Сара "Ферги" Фергюсон, герцогиня Йоркская, бывшая жена принца Эндрю, украсила свое платье бриллиантовой брошью в виде ласточки.

[ + – ] Сара Фергюсон и ее особенная брошь с сентиментальным смыслом

Это особый символ, который был популярен с викторианских времен. Ласточка считалась символом безопасности у моряков, потому что сигнализировали о близости земли. Броши-ласточки дарили любимым, когда те отправлялись в путешествие, чтобы те охраняли их в пути.

Камилла, королева-консорт, надела особую эффектную брошь. Она была подарена королеве Виктории на ее бриллиантовый юбилей. Ее же надевала сама королева Елизавета на собственное 60-летие на троне.

[ + – ] Королева-консорт надела особую брошь на похороны Фото: Getty

Брошь в виде сердца украшена бриллиантами и сапфирами.

Старшая внучка королевы Зара Тиндалл, дочь принцессы Анны, выбрала самый простой способ почтить память королевы. Она надела жемчужные серьги, вроде тех, что любила Елизавета II.

[ + – ] Зара Тиндалл, старшая внучка королевы

Королева редко появлялась без своих любимых жемчужных украшений за все время своего 70-летнего правления.

Дочь принцессы Маргарет, леди Сара Чатто, любимая племянница покойной королевы, надела броши, который ей когда-то подарила ее мать.

[ + – ] Леди Сара Чатто, племянница королевы Елизаветы

Она носила их на своей свадьбе в виде тиары, на похоронах своей матери и по поводу прочих важных событий. Так именно это особенное украшение было с леди Сарой на прощании с любимой тетей Лилибет.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как на Неделе моды в Лондоне почтили память королевы.