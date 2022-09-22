22 сентября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать

Если вы давно хотели проехаться на работу на велосипеде — сегодня именно тот день. Проведите его в хорошем настроении, но посмотрите на всякий случай, что сегодня лучше не делать.

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Что случилось в этот день?

22 сентября православная церковь чтит память праведных Иоакима и Анны — родителей Девы Марии. Раньше в этот день чествовали солнце и просили его прогнать темень на дворе.

В мире отмечают день защиты слонов, день без автомобиля, Всемирный день пациентов страдающих ХМЛ ( хронический миелоидный лейкоз)

В Украине — День партизанской славы

Что нельзя делать 22 сентября?

► ссориться

► ругаться

► одалживать деньги

► выбрасывать пищу со стола

Народные поверья и приметы:

► снег сегодня — к плохому урожаю пшеницы

► много шелухи на луке — к холодной зиме

► листья с вишни не опали — к теплой осени

День ангела празднуют:

Аким, Анна, Иосиф, Никита, Севериан, Феофан, Феодосий, Харитон

Кто родился 22 сентября?

1951 — Дэвид Ковердэйл, британский и американский рок-вокалист, автор песен, участник групп "Deep Purple", "Whitesnake"

1976 — Роналдо (полн. имя Роналду Луис Назариу ди Лима), бразильский футболист, двукратный чемпион мира (1994, 2002)

А также в этот день:

1862 — президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов

1869 — в Австрии выпущены первые в мире почтовые открытки

1955 — В Великобритании началось коммерческое телевещание

2010 — в Израиле вступил в силу закон о гражданском браке для нерелигиозных граждан