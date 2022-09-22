22 сентября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать
Если вы давно хотели проехаться на работу на велосипеде — сегодня именно тот день. Проведите его в хорошем настроении, но посмотрите на всякий случай, что сегодня лучше не делать.
Что случилось в этот день?
22 сентября православная церковь чтит память праведных Иоакима и Анны — родителей Девы Марии. Раньше в этот день чествовали солнце и просили его прогнать темень на дворе.
В мире отмечают день защиты слонов, день без автомобиля, Всемирный день пациентов страдающих ХМЛ ( хронический миелоидный лейкоз)
В Украине — День партизанской славы
Что нельзя делать 22 сентября?
► ссориться
► ругаться
► одалживать деньги
► выбрасывать пищу со стола
Народные поверья и приметы:
► снег сегодня — к плохому урожаю пшеницы
► много шелухи на луке — к холодной зиме
► листья с вишни не опали — к теплой осени
День ангела празднуют:
Аким, Анна, Иосиф, Никита, Севериан, Феофан, Феодосий, Харитон
Кто родился 22 сентября?
1951 — Дэвид Ковердэйл, британский и американский рок-вокалист, автор песен, участник групп "Deep Purple", "Whitesnake"
1976 — Роналдо (полн. имя Роналду Луис Назариу ди Лима), бразильский футболист, двукратный чемпион мира (1994, 2002)
А также в этот день:
1862 — президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов
1869 — в Австрии выпущены первые в мире почтовые открытки
1955 — В Великобритании началось коммерческое телевещание
2010 — в Израиле вступил в силу закон о гражданском браке для нерелигиозных граждан