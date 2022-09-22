22 вересня 2022: чим цікавий цей день і що сьогодні не можна робити

Якщо ви давно хотіли проїхатися на роботу велосипедом — сьогодні саме той день. Проведіть його в хорошому настрої, але подивіться про всяк випадок, що сьогодні краще не робити.

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Що сталося цього дня?

22 вересня православна церква вшановує пам'ять праведних Іоакима й Анни — батьків Діви Марії. Раніше цього дня вшановували сонце та просили його прогнати темряву на подвір'ї.

У світі відзначають день захисту слонів, день без автомобіля, Всесвітній день пацієнтів, які страждають на ХМЛ (хронічний мієлоїдний лейкоз).

В Україні — День партизанської слави.

Що не можна робити 22 вересня?

► сваритися

► лаятися

► позичати гроші

► викидати їжу зі столу

Народні повір'я та прикмети:

► сніг сьогодні — до поганого врожаю пшениці

► багато лушпиння на цибулі — до холодної зими

► листя з вишні не опало — до теплої осені

День ангела святкують:

Яким, Анна, Йосип, Микита, Северіан, Феофан, Феодосій, Харитон

Хто народився 22 вересня?

1951 — Девід Ковердейл, британський і американський рок-вокаліст, автор пісень, учасник гуртів Deep Purple, Whitesnake

1976 — Роналду (повн. ім'я Роналду Луїс Назаріу ді Ліма), бразильський футболіст, дворазовий чемпіон світу (1994, 2002)

А також у цей день:

1862 — президент США Авраам Лінкольн оголосив про звільнення негрів-рабів

1869 — в Австрії випущені перші у світі поштові листівки

1955 — у Великобританії почалося комерційне телемовлення

2010 — в Ізраїлі набрав чинності закон про цивільний шлюб для нерелігійних громадян