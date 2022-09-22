В Лондоне могут конфисковать дома российских олигархов и превратить их в доступное жилье

В Вестминстерском совете уже заявили, что Лондон "превратился в европейскую прачечную для грязных денег" и это нужно исправить

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Российские олигархи могут лишиться своей шикарной лондонской недвижимости. Ранее, миллиардеры из РФ купили недвижимости в столице Великобритании на 430 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Городской совет Вестминстера.

Теперь все эти шикарные особняки и апартаменты, приобретенные на "грязные деньги" в престижных районах Лондона, вроде Белгравии, Найтсбриджа и Мейфэр могут быть конфискованы и превращены в доступное жилье в рамках планов по борьбе с олигархами.

По данным исследователей Transparency International UK (TIUK), с 2016 года россияне, обвиняемые в коррупции или связях с Кремлем, купили недвижимость в Вестминстере на сумму почти 430 миллионов фунтов стерлингов — больше, чем в любом другом районе Великобритании.

Для сравнения, в соседних Кенсингтоне и Челси россияне купили недвижимости на сумму около 283 миллионов фунтов стерлингов.

В Вестминстерском совете Лондона заявили, что "грязная тайна Вестминстера известна уже много лет, но власть имущие слишком долго смотрели в другую сторону, пока деньги сомнительного происхождения затапливали Лондон, а инвесторы пользовались нашими относительно мягкими законами".

Теперь глава совета, лейборист Адам Хуг намерен исправить эту ситуацию и восстановиться репутацию Лондона и Вестминистера. Стоит отметить, что лейбористы впервые возглавили совет за 58 лет. Ранее правили консерваторы.

"Потребовалась война в Украине, чтобы переориентировать внимание на инвестиции олигархов и на то, во что превратился Лондон с точки зрения европейской прачечной для грязных денег", — заявил Хуг.

По его словам, сейчас совет сопоставляет недвижимость, принадлежащую за границей, с данными муниципального налога, чтобы определить, используется ли она, как было заявлено.

Но это сложная задача, так как при регистрации компаний многое умалчивалось, а данные утаивались. Но с прошлого месяца иностранные организации, которые уже владеют или арендуют землю или недвижимость в Великобритании, должны представить своих зарегистрированных бенефициарных владельцев или управляющих до 31 января 2023 года.

Также совет сообщил, что намерен использовать сомнительную недвижимость, чтобы обеспечить доступным жильем 4000 семей, которые стоят в очереди на доступное жилье.

Напомним, ранее протестующие против войны в Украине захватили роскошный особняк российского олигарха Олега Дерипаски в Найтсбридже. Особняк пустовал большую часть времени, и Дерипаска там не появлялся, хоть и платил зарплату персоналу и охранникам.