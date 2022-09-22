У Лондоні можуть конфіскувати будинки російських олігархів і перетворити їх на доступне житло

У Вестмінстерській раді вже заявили, що Лондон "перетворився на європейську пральню для брудних грошей", і це потрібно виправити.

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Російські олігархи можуть втратити свою розкішну лондонську нерухомість. Раніше мільярдери з РФ купили нерухомості в столиці Великобританії на 430 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це пише The Guardian із посиланням на Міську раду Вестмінстера.

Тепер усі ці шикарні маєтки й апартаменти, придбані на "брудні гроші" в престижних районах Лондона, на кшталт Белгравії, Найтсбриджу та Мейферу можуть бути конфісковані та перетворені на доступне житло в межех планів боротьби з олігархами.

За даними дослідників Transparency International UK (TIUK), із 2016 року росіяни, яких обвинувачують у корупції або зв'язках із Кремлем, купили нерухомість у Вестмінстері на суму майже 430 мільйонів фунтів стерлінгів — більше, ніж у будь-якому іншому районі Великобританії.

Для порівняння, в сусідніх Кенсінгтоні та Челсі росіяни купили нерухомості на суму близько 283 мільйонів фунтів стерлінгів.

У Вестмінстерській раді Лондона заявили, що "брудна таємниця Вестмінстера відома вже багато років, але можновладці надто довго дивилися в інший бік, поки гроші сумнівного походження затоплювали Лондон, а інвестори користувалися нашими відносно м'якими законами".

Тепер голова ради, лейборист Адам Хуг має намір виправити цю ситуацію та відновити репутацію Лондона та Вестміністера. Варто зазначити, що лейбористи вперше очолили раду за 58 років. Раніше керували консерватори.

"Потрібна була війна в Україні, щоб переорієнтувати увагу на інвестиції олігархів і на те, на що перетворився Лондон з погляду європейської пральні для брудних грошей", — заявив Хуг.

За його словами, зараз рада зіставляє нерухомість, що належить закордоном, з даними муніципального податку, щоб визначити, чи використовується вона, як було заявлено.

Але це складне завдання, тому що під час реєстрації компаній багато замовчувалося, а дані приховувалися. Але з минулого місяця іноземні організації, які вже володіють чи орендують землю або нерухомість у Великій Британії, мають подати своїх зареєстрованих бенефіціарних власників або керівників до 31 січня 2023 року.

Також рада повідомила, що має намір використати сумнівну нерухомість, щоб забезпечити доступним житлом 4000 сімей, які стоять у черзі на доступне житло.

Нагадаємо, що раніше протестувальники проти війни в Україні захопили розкішний маєток російського олігарха Олега Дерипаски в Найтсбриджі. Дім пустував більшу частину часу, і Дерипаска там не з'являвся, хоч і платив зарплату персоналу й охоронцям.