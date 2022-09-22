Актер Том Харди пришел в английскую школу и подрался (ФОТО)

45-летний актер Том Харди неожиданно на днях появился на соревнованиях по боевым искусствам и выиграл их.

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Он принял участие в открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу 2022 года, соревновании, проводимом Ultimate Martial Arts Championships в английской школе Oakgrove в Милтон-Кинсе. Об этом сообщает The Guardian.

Присутствующие наблюдали, как звезда "Безумного Макса: Дорога ярости", одетый в синее кимоно, побеждает своих противников и выигрывает поединки. Почетный сертификат Харди был вручен "Эдварду Харди", это настоящее имя актера.

Фото: Скриншот

Представитель чемпионата назвал Харди "действительно хорошим парнем", которому было "в удовольствие" принимать участие в их турнире.

"Все узнавали его, но он был очень скромным и был рад уделить время людям, чтобы сфотографироваться с ним. Было очень приятно видеть его на нашем мероприятии", — сказал представитель чемпионата.

Издание отмечает, что не в первый раз Харди, обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу, появляется на настоящих соревнованиях по боевым искусствам.

В августе актер выиграл Открытый чемпионат REORG по джиу-джитсу в Вулверхэмптоне — турнир, направленный на сбор средств для военнослужащих, ветеранов и работников экстренных служб. Харди является попечителем REORG, благотворительной организации, обучающей джиу-джитсу людей с серьезными травмами или страдающих посттравматическим стрессовым расстройством и депрессией.

Соперник Харди, ветеран Дэнни Эпплби, сказал местным СМИ, что был ошеломлен, увидев, как актер, которого он назвал "действительно хорошим парнем", появился в полуфинале турнира.

"Меня словно контузило от неожиданности. А Харди мне сказал: "Просто забудь, что это я, и делай то, что обычно делаешь", — сказал Эпплби.

Эпплби добавляет, что Том Харди "действительно сильный парень… Вы бы не подумали, что он селебрити".

По словам Эпплби, во время поединка Том Харди проявляет настоящую силу, и он словно бы перевоплощается в своих сильных киноперсонажей.

"Я участвовал в шести турнирах и в каждом был на подиуме. Но он, вероятно, самый сильный соперник, который у меня был — он, безусловно, соответствовал своему персонажу Бэйна, это точно", — сказал о Дэнни Эпплби, подразумевая персонажа Харди в "Темном рыцаре: восстание" 2012 года.

Известный своими образами крутого парня на экране, Харди сыграл в таких фильмах, как "Начало", "Дюнкерк" и "Веном", а также в популярном телешоу "Острые козырьки". Его роль в драме 2015 года "Выживший" принесла ему номинацию на премию "Оскар".

В интервью The Guardian в 2011 году актер рассказал о своем режиме тренировок для своего фильма "Воин", в котором он изображает морского пехотинца США, который участвует в соревновании по смешанным единоборствам, кульминацией которого является сражение со своим братом.

"Я занимался два часа боксом в день, два часа тайским боксом, два часа джиу-джитсу, затем два часа хореографией и два часа тяжелой атлетикой семь дней в неделю в течение трех месяцев", — сказал Харди.

И это нормально – так выкладываться на тренировках, чтобы в кадре быть убедительным, говорит актер. "Ну, давай! Вы должны действительно хотеть этого, так что это был вызов", — сказал он.

Как сообщалось ранее, актер Том Харди, звезда фильма "Веном", получил две золотых медали по джиу-джитсу. Это произошло в период, когда актер готовился к роли бойца ММА (в боях без правил – ред.) для фильма "Воин".