Актор Том Гарді прийшов у англійську школу та побився (ФОТО)

45-річний актор Том Гарді зненацька з'явився на змаганнях із бойових мистецтв і виграв їх.

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Він взяв участь у відкритому чемпіонаті з бразильського джиу-джитсу 2022 року, змаганні Ultimate Martial Arts Championships в англійській школі Oakgrove в Мілтон-Кінсі. Про це повідомляє The Guardian.

Присутні спостерігали, як зірка "Божевільного Макса: Дорога люті", одягнений у синє кімоно, перемагає своїх супротивників і виграє поєдинки. Почесний сертифікат Гарді вручили Едварду Гарді — це справжнє ім'я актора.

Фото: Скриншот

Представник чемпіонату назвав Гарді "справді хорошим хлопцем", який "із радістю" брав участь у їхньому турнірі.

"Усі впізнавали його, але він був дуже скромним і був радий приділити час людям, щоб сфотографуватися з ними. Було дуже приємно бачити його на нашому заході", — сказав представник чемпіонату.

Видання зазначає, що не вперше Гарді, володар синього поясу з бразильського джиу-джитсу, з'являється на справжніх змаганнях із бойових мистецтв.

У серпні актор виграв Відкритий чемпіонат REORG із джиу-джитсу у Вулвергемптоні — турнір, спрямований на збір коштів для військовослужбовців, ветеранів і працівників екстрених служб. Гарді є опікуном REORG, благодійної організації, яка навчає джиу-джитсу людей із серйозними травмами або тих, хто страждає на посттравматичні стресові розлади й депресію.

Суперник Гарді, ветеран Денні Епплбі, сказав місцевим ЗМІ, що був приголомшений, побачивши, як актор, якого він назвав "справді гарним хлопцем", з'явився у півфіналі турніру.

"Мене ніби контузило від несподіванки. А Гарді мені сказав: "Просто забудь, що це я, і роби те, що зазвичай робиш", — сказав Епплбі.

Епплбі додає, що Том Гарді "справді сильний хлопець... Ви б не подумали, що він селебриті".

За словами Епплбі, під час поєдинку Том Гарді виявляє справжню силу, і він ніби перетворюється на своїх сильних кіноперсонажів.

"Я брав участь у шести турнірах і в кожному був на подіумі. Але він, імовірно, найсильніший суперник, який у мене був, — він, безумовно, відповідав своєму персонажу Бейна, це точно", — сказав про Денні Епплбі, маючи на увазі персонажа Гарді в "Темному рицарі: повстання" 2012 року.

Відомий своїми образами крутого хлопця на екрані, Гарді зіграв у таких фільмах як "Початок", "Дюнкерк" і "Веном", а також у популярному телешоу "Гострі картузи". Його роль у драмі 2015 року "Легенда Г'ю Гласса" принесла йому номінацію на премію "Оскар".

В інтерв'ю The Guardian у 2011 році актор розповів про свій режим тренувань для свого фільму "Воїн", де він зображує морського піхотинця США, який бере участь у змаганні зі змішаних єдиноборств, кульмінацією якого є бій з його братом.

"Я займався дві години боксом на день, дві години тайським боксом, дві години джиу-джитсу, потім дві години хореографією та дві години важкою атлетикою сім днів на тиждень протягом трьох місяців", — сказав Гарді.

І це нормально — так викладатися на тренуваннях, щоб у кадрі бути переконливим, каже актор. "Ну, давай! Ви повинні дійсно хотіти цього, тож це був виклик", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, актор Том Гарді, зірка фільму "Веном", отримав дві золоті медалі з джиу-джитсу. Це сталося в період, коли актор готувався до ролі бійця ММА для фільму "Воїн".