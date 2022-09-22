Уход за кожей осенью 2022. Рецепты простейших масок для лица

Даже используя сырой картофель, можно улучшить состояние своей кожи.

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Осенью и зимой наша кожа особенно нуждается в тщательном уходе и питательных веществах. Предлагаем рецепты простейших масок для лица в домашних условиях.

Цитрусовая

Такая маска богата витамином С, которого осенью всегда не хватает организму. Витамин С способен поддерживать молодость кожи, особенно в холодное время года.

Для приготовления следует мякоть апельсина или мандарина размять вилкой, добавив 1 ст. ложку несладкого домашнего йогурта. Всё это хорошо перемешать. Смесь распределить на проблемных участках лица, через 20 минут умыться водой комнатной температуры.

Овощная

Чтобы улучшить состояние кожи, можно использовать свеклу или сырой картофель. Их нужно натереть на мелкой терке, распределить на коже лица и дать впитаться полезным веществам. Через 20 минут умыться проточной водой.

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Для выравнивания цвета лица

Если на вашей коже есть морщинки, красные пятна, вам точно подойдет такой рецепт. Для начала нужно приобрести в аптеке порошок бодяги – 1 ст. ложку этого средства разбавить водой, перемешать. Нанести равномерным слоем на кожу, спустя 15 минут смыть проточной водой.

Арбузная

Хотя херсонские арбузы в этом году нам недоступны, на прилавках появились заграничные ягоды. Их можно не только есть, но и использовать для улучшения состояния кожи. При нанесении на лицо арбуз обогащает кожу витаминами и микроэлементами, увлажняет и способствует обновлению клеток.

Для приготовления маски мякоть арбуза распределить по коже, через 15 минут смыть водой комнатной температуры.

Процедуры с арбузной мякотью следует проводить через день, не менее 7-11 раз в курс.

Напомним, рецепты омолаживающих масок из простейших ингредиентов дома.