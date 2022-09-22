Догляд за шкірою восени 2022. Рецепти найпростіших масок для обличчя

Навіть використовуючи сиру картоплю, можна покращити стан своєї шкіри.

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Восени наша шкіра особливо потребує ретельного догляду та поживних речовин. Пропонуємо рецепти найпростіших масок для обличчя в домашніх умовах.

Цитрусова

Така маска багата на вітамін С, якого восени завжди не вистачає організму. Вітамін С здатний підтримувати молодість шкіри, особливо в холодні пори року.

Для приготування варто м'якоть апельсина або мандарина розім'яти виделкою, додавши 1 ст. ложку несолодкого домашнього йогурту. Усе це гарно перемішати. Суміш розподілити на проблемних ділянках обличчя, через 20 хвилин умитися водою кімнатної температури.

Овочева

Щоб поліпшити стан шкіри, можна використати буряк або сиру картоплю. Їх потрібно натерти на дрібній тертці, розподілити на шкірі обличчя та дати увібратися корисним речовинам. Через 20 хвилин умитися проточною водою.

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Для вирівнювання кольору обличчя

Якщо на вашій шкірі є зморшки, червоні плями, вам точно підійде такий рецепт. Для початку потрібно придбати в аптеці порошок бадяги — 1 ст. ложку цього засобу розбавити водою, перемішати. Нанести рівномірним шаром на шкіру, через 15 хвилин змити проточною водою.

Кавунова

Хоча херсонські кавуни цього року нам недоступні, на прилавках з'явилися закордонні ягоди. Їх можна не лише їсти, а й використовувати для поліпшення стану своєї шкіри. При нанесенні на обличчя кавун збагачує її вітамінами та мікроелементами, зволожує та сприяє оновленню клітин.

Для приготування маски м'якоть кавуна розподілити на шкірі, через 15 хвилин змити водою кімнатної температури.

Процедури з кавуновою м'якоттю варто проводити через день, не менше 7-11 разів на курс.

Нагадаємо, рецепти омолоджувальних масок з найпростіших інгредієнтів вдома.