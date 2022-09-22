В новой книге о королевской семье расскажут, как принца Уильяма хотели посадить на престол

Новая книга автора Анжелы Левин, которая ранее писала о принце Гарри, обещает увлекательную историю о том, как брат нынешнего короля хотел посадить на трон другого

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Анжела Левин несколько лет назад прославилась тем, что написала биографию принца Гарри. Теперь она издала новую книгу про королевскую семью, в которой откроет новые скандальные тайны. Об этом пишет Daily Mail.

Анжела утверждает, что принц Эндрю, который попал в опалу из-за секс-скандала с Джеффри Эпштейном, ранее "лоббировал" королеву, свою мать, чтобы помешать принцу Чарльзу стать королем. Эта история рассказана в книге под названием "Камилла, герцогиня Корнуолльская: от изгоя до королевы-консорта".

[ + – ] Книга о Камилле, нынешней королеве-консорте Фото: соцсети

Якобы Эндрю, который носит титул герцога Йоркского, сговорился с принцессой Дианой и хотел посадить на трон ее сына, принца Уильяма, раньше Чарльза. Самого Чарльза планировалось изгнать.

[ + – ] Принц Эндрю, младший брат принца Чарльза Фото: Getty Images

Сам Эндрю, как пишет Анжела, хотел стать регентом при малолетнем принце. И главное, в заговоре участвовала супруга Эндрю, Сара "Ферги" Фергюсон.

[ + – ] Свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон Фото: Скриншот

Анжела Левин, которая ссылается на некоего дворцового инсайдера, утверждает, что Эндрю, герцог Йоркский очень не любил Камиллу, которая сейчас стала королевой-консортом.

И даже когда принца Уильяма не удалось продвинуть вперед в очереди престолонаследия, Эндрю продолжал плести интриги и пытался не дать своему старшему брату Чарльзу женится на Камилле Паркер-Боулз.

[ + – ] Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз Фото: Getty Images

Однако весь этот план, как пишет Анжела, ссылаясь на таинственного инсайдера, был возможен, только если бы королева Елизавета скончалась до того, как принцу Уильяму исполнится 18 лет. Как мы знаем, покойному монарху было 96 лет, когда она умерла, а ее внуку этим лето стукнуло 40.

Журналисты уже связались с Букингемским дворцом и представителями герцога Йоркского для комментариев.

Напомним, ранее Анжела Левин публиковала биографии других членов королевской семьи. Она написала книгу о принце Гарри в 2018 году и опус о принце Уильяме и Кейт Миддлтон в 2015 году.

Впрочем, и сам принц Гарри собрался издать книгу мемуаров, в которой собирается рассказать о своей жизни в качестве члена королевской семьи. В Букингемском дворце обеспокоены и не исключают, что подадут в суд.