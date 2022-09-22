У новій книзі про королівську сім'ю розкажуть, як принца Вільяма хотіли посадити на престол

Нова книга авторки Анжели Левін, яка раніше писала про принца Гаррі, обіцяє захопливу історію про те, як брат нинішнього короля хотів посадити на престол іншого

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Анжела Левін кілька років тому прославилася тим, що написала біографію принца Гаррі. Тепер вона видала нову книгу про королівську родину, де відкриє нові скандальні таємниці. Про це пише Daily Mail.

Анжела стверджує, що принц Ендрю, який потрапив в опалу через секс-скандал із Джеффрі Епштейном, раніше "лобіював" королеву, свою матір, щоб перешкодити принцу Чарльзу стати королем. Ця історія розказана у книзі під назвою "Камілла, герцогиня Корнуолльська: від ізгоя до королеви-консорту".

[ + – ] Книга про Камілла, нинішню королеву-консорт Фото: соцсети

Нібито Ендрю, який носить титул герцога Йоркського, змовився з принцесою Діаною і хотів посадити на трон її сина, принца Вільяма, раніше за Чарльза. Самого Чарльза планували вигнати.

[ + – ] Принц Ендрю, молодший брат принца Чарльза Фото: Getty Images

Сам Ендрю, як пише Анжела, хотів стати регентом за малолітнього принца. І головне, у змові брала участь дружина Ендрю, Сара "Фергі" Фергюсон.

[ + – ] Весілля принца Ендрю та Сари Фергюсон Фото: Скриншот

Анжела Левін, яка посилається на якогось палацового інсайдера, стверджує, що Ендрю, герцог Йоркський, дуже не любив Каміллу, яка зараз стала королевою-консортом.

І навіть коли принца Вільяма не вдалося просунути вперед у черзі престолонаслідування, Ендрю продовжував плести інтриги і намагався не дати своєму старшому братові Чарльзу одружитися з Каміллою Паркер-Боулз.

[ + – ] Принц Чарльз та Камілла Паркер-Боулз Фото: Getty Images

Проте весь цей план, як пише Анжела, посилаючись на таємничого інсайдера, був можливий, тільки якби королева Єлизавета померла до того, як принцу Вільяму виповниться 18 років. Як ми знаємо, покійному монарху було 96 років, коли вона померла, а її онукові цього літа стукнуло 40.

Журналісти вже зв'язалися з Букінгемським палацом та представниками герцога Йоркського для коментарів.

Нагадаємо, раніше Анжела Левін публікувала біографії інших членів королівської родини. Вона написала книгу про принца Гаррі у 2018 році та опус про принца Вільяма та Кейт Міддлтон у 2015 році.

Втім, і сам принц Гаррі зібрався видати книгу мемуарів, в якій збирається розповісти про своє життя як член королівської родини. У Букінгемському палаці стурбовані та не виключають, що подадуть до суду.