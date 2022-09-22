Ник Кейв и Брэд Питт дебютировали как скульпторы

Они представили свои произведения в финском музее

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Актер Брэд Питт и и австралийский музыкант Ник Кейв выставили свои скульптуры и керамику в художественном музее Сары Хильден, в городе Тампере на юге Финляндии. Об этом пишет Sara Hildеn Art Museum.

Выставка продлится до 15 января 2023 года. Изначально планировалось выставить работы британского скульптора Томаса Хаусаго, но он убедил кураторов музея, что работы его друзей Питта и Кейва также достойны выставляться в музее.

[ + – ] Ник Кейв и Брэд Питт с скульптором Томасом Хаусаго Фото: Sara Hildеn Art Museum

"Кейв и Питт уже известны в своих областях музыки и кино, но они впервые выставляют свои работы — произведения, созданные в ходе продолжающегося диалога с Хаусаго", — сказано на сайте музея.

Брэд Питт и Ник Кейв лично отправились в Финляндию, чтобы открыть выставку и рассказали, что очень взволнованы, представляя свои работы публике впервые.

Фото: Sara Hildеn Art Museum Фото: Sara Hildеn Art Museum

Питт ранее рассказывал, что начал заниматься керамикой после развода с Анджелиной Джоли. Он даже показывал журналистам подсвечники собственного изготовления.

Среди девяти работ 58-летнего актера, представленных на выставке — скульптура в виде прозрачного дома из силикона, простреленного пулями, а также гипсовая стела, изображающая сцену стрельбы. Питт рассказал, что его работы посвящены "самоанализу".

"Это размышления о том, где я ошибся в своих отношениях? Где я оступился? И в чем виноват. Это радикальная инвентаризация самого себя", — рассказал Питт.

Ник Кейв показал коллекцию из 17 фарфоровых фигурок, которые изображают жизнь Дьявола.

Фото: Sara Hildеn Art Museum Фото: Sara Hildеn Art Museum Фото: Sara Hildеn Art Museum

"Дьявол — жизнь" – это первая крупная визуальная работа Кейва. Каждая из фигурок была изготовлена и расписана вручную. Эстетически статуэтки схожи с викторианскими стаффордширскими фигурками Flatback, которые Ник Кейв коллекционирует.

[ + – ] Ник Кейв представил коллекцию фигурок Дьявола Фото: Sara Hildеn Art Museum

"Я хотел сделать дьявола, потому что он красный, а мне нравится цвет красной глазури. В конце концов я решил сделать историю жизни самого дьявола. Для меня это очень личная работа", — признался певец.

Напомним, Ник Кейв также знаменит, как поэт. Свои произведения он подписывает псевдонимом "Король Чернило". Недавно певец и писатель пережил личную трагедию: у него умер сын.