Нік Кейв і Бред Пітт дебютували як скульптори

Вони представили свої твори у фінському музеї.

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Актор Бред Пітт і австралійський музикант Нік Кейв виставили свої скульптури та кераміку в художньому музеї Сари Хільден у місті Тампере на півдні Фінляндії. Про це пише Sara Hildеn Art Museum.

Виставка триватиме до 15 січня 2023 року. Спочатку планувалося виставити роботи британського скульптора Томаса Гаусего, але він переконав кураторів музею, що роботи його друзів Пітта та Кейва також варті виставлятися в музеї.

[ + – ] Нік Кейв і Бред Пітт зі скульптором Томасом Гаусего Фото: Sara Hildеn Art Museum

"Кейв і Пітт вже відомі у своїх галузях музики та кіно, але вони вперше виставляють свої роботи — твори, створені в ході діалогу з Гаусего", — сказано на сайті музею.

Бред Пітт і Нік Кейв особисто вирушили у Фінляндію, щоб відкрити виставку, та розповіли, що дуже схвильовані, представляючи свої роботи публіці вперше.

Фото: Sara Hildеn Art Museum Фото: Sara Hildеn Art Museum

Пітт раніше розповідав, що почав займатися керамікою після розлучення з Анджеліною Джолі. Він навіть показував журналістам свічники власного виробництва.

Серед дев'яти робіт 58-річного актора, представлених на виставці, — скульптура у вигляді прозорого будинку із силікону, простріленого кулями, а також гіпсова стела, що зображує сцену стрілянини. Пітт розповів, що його роботи присвячені "самоаналізу".

"Це роздуми про те, де я помилився у своїх стосунках? Де я оступився? І в чому винен. Це радикальна інвентаризація самого себе", — розповів Пітт.

Нік Кейв показав колекцію із 17 порцелянових фігурок, які зображують життя Диявола.

Фото: Sara Hildеn Art Museum Фото: Sara Hildеn Art Museum Фото: Sara Hildеn Art Museum

"Диявол — життя" — це перша велика візуальна робота Кейва. Кожна з фігурок була виготовлена та розписана вручну. Естетично статуетки схожі на вікторіанські стаффордширські фігурки Flatback, які Нік Кейв колекціонує.

[ + – ] Нік Кейв представив колекцію фігурок Диявола Фото: Sara Hildеn Art Museum

"Я хотів зробити диявола, тому що він червоний, а мені подобається колір червоної глазурі. Зрештою, я вирішив зробити історію життя самого диявола. Для мене це дуже особиста робота", — зізнався співак.

Нагадаємо, Нік Кейв також відомий як поет. Свої твори він підписує псевдонімом "Король Чорнило". Нещодавно співак і письменник пережив особисту трагедію: в нього помер син.