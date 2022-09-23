23 сентября 2022 года: день осеннего равноденствия - что ждать от этого дня
Астрологи утверждают, что в период осеннего равноденствия у людей может ухудшиться самочувствие, возрастает усталость, также возможны социальные конфликты.
Что случилось в этот день?
23 сентября православная церковь вспоминает мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Это родные сестры, посвятившие свою жизнь служению Богу и умершие в пытках за веру.
В мире отмечают Международный день жестовых языков и день шашек.
Также в этом году 23 сентября в 04:04 по киевскому времени наступает осеннее равноденствие. По астрономическому календарю это начало осени.
Астрологи утверждают, что в период осеннего равноденствия у людей может ухудшиться самочувствие, возрастает усталость, также возможны социальные конфликты.
Что нельзя делать 23 сентября?
► ссориться, сквернословить, обижать людей
► отказывать в помощи
► отказывать в гостеприимстве
► начинать что-то новое
► давать пустые обещания
► обманывать
Народные поверья и приметы:
► мало рябины на ветках — к сухой осени
► много рябины на ветках — к суровой зиме
► птицы летят очень низко — к ненастью
День ангела празднуют:
Андрей, Климент, Павел, Петр, Пульхерия
Кто родился 23 сентября?
1872 — Саломея Крушельницкая, украинская оперная певица
1943 — Хулио Иглесиас, испанский певец, музыкант, автор песен
А также в этот день:
1784 — французский король Людовик XVI издал указ о том, чтобы все носовые платки были квадратными, так как шить их овальной формы невыгодно
1846 — немецкий астроном Иоганн Готтфрид Галле обнаружил Нептун
1848 — американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку
1999 — объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из найденных музыкальных инструментов — флейты возрастом 9000 лет
2002 — в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии