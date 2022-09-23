23 сентября 2022 года: день осеннего равноденствия - что ждать от этого дня

Астрологи утверждают, что в период осеннего равноденствия у людей может ухудшиться самочувствие, возрастает усталость, также возможны социальные конфликты.

Related video

Что случилось в этот день?

23 сентября православная церковь вспоминает мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Это родные сестры, посвятившие свою жизнь служению Богу и умершие в пытках за веру.

В мире отмечают Международный день жестовых языков и день шашек.

Также в этом году 23 сентября в 04:04 по киевскому времени наступает осеннее равноденствие. По астрономическому календарю это начало осени.

Астрологи утверждают, что в период осеннего равноденствия у людей может ухудшиться самочувствие, возрастает усталость, также возможны социальные конфликты.

Что нельзя делать 23 сентября?

► ссориться, сквернословить, обижать людей

► отказывать в помощи

► отказывать в гостеприимстве

► начинать что-то новое

► давать пустые обещания

► обманывать

Народные поверья и приметы:

► мало рябины на ветках — к сухой осени

► много рябины на ветках — к суровой зиме

► птицы летят очень низко — к ненастью

День ангела празднуют:

Андрей, Климент, Павел, Петр, Пульхерия

Кто родился 23 сентября?

1872 — Саломея Крушельницкая, украинская оперная певица

1943 — Хулио Иглесиас, испанский певец, музыкант, автор песен

А также в этот день:

1784 — французский король Людовик XVI издал указ о том, чтобы все носовые платки были квадратными, так как шить их овальной формы невыгодно

1846 — немецкий астроном Иоганн Готтфрид Галле обнаружил Нептун

1848 — американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку

1999 — объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из найденных музыкальных инструментов — флейты возрастом 9000 лет

2002 — в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии