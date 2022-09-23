23 вересня 2022 року: день осіннього рівнодення — що чекати від цього дня

Астрологи стверджують, що в період осіннього рівнодення у людей може погіршитися самопочуття, зростає втома, також можливі соціальні конфлікти.

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Що сталося цього дня?

23 вересня православна церква згадує мучениць Мінодору, Мітродору та Німфодору. Це рідні сестри, які присвятили своє життя служінню Богу і померли в тортурах за віру.

У світі відзначають Міжнародний день жестових мов та день шашок.

Також цього року 23 вересня о 04:04 за київським часом настає осіннє рівнодення. За астрономічним календарем це початок осені.

Астрологи стверджують, що в період осіннього рівнодення у людей може погіршитися самопочуття, зростає втома, також можливі соціальні конфлікти.

Що не можна робити 23 вересня?

► сваритися, поганословити, ображати людей

► відмовляти у допомозі

► відмовляти у гостинності

► починати щось нове

► давати порожні обіцянки

► обманювати

Народні повір'я та прикмети:

► мало горобини на гілках — до сухої осені

► багато горобини на гілках — до суворої зими

► птахи летять дуже низько — до негоди

День ангела святкують:

Андрій, Климент, Павло, Петро, Пульхерія

Хто народився 23 вересня?

1872 — Соломія Крушельницька, українська оперна співачка

1943 — Хуліо Іглесіас, іспанський співак, музикант, автор пісень

А також у цей день:

1784 — французький король Людовік XVI видав указ про те, щоб усі носові хустки були квадратними, тому що шити їх овальної форми невигідно

1846 — німецький астроном Йоганн Готфрід Галле виявив Нептун

1848 — американець Джон Куртіс у себе вдома зробив першу жувальну гумку

1999 — оголошено про виявлення в Китаї найдавнішого зі знайдених музичних інструментів — флейти віком 9000 років

2002 — у Бельгії набув чинності закон про евтаназію