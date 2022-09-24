24 сентября 2022 года: приметы, запреты, древние поверья
Считается, что именно с сегодняшнего дня начинается сезон дождей.
Что случилось в этот день?
24 сентября православная церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую Младшую и преподобного Силуана Афонского
В мире отмечают день моря и Международный день глухих
Что нельзя делать 24 сентября?
► начинать что-то новое
► забирать домой находки
► сквернословить, сплетничать
► врать, давать пустые обещания
Народные поверья и приметы:
► На Федору лето кончается, осень начинается
► В этот день раньше устраивали "капустные вечеринки". Капусту квасили на зиму, делать это нужно было только в хорошем настроении, тогда считалось, что в семье будет достаток
► Крестьяне несли в тепло ульи с пчелами
► Мужчины варили пиво, проверяли, как взошла озима в полях
► Это время в народе называли "осенины"
День ангела празднуют:
Герман, Дмитрий, Димитриан, Ия, Сергей (Сергий), Силуан, Федора
Кто родился 24 сентября?
1896 — Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель ("По эту сторону рая", "Великий Гэтсби" и др.)
А также в этот день:
1852 — Первый полет на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар
1948 — основание компании "Хонда Мотор"
1953 — в Голливуде состоялась премьера первого панорамного фильма
1998 — в Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку