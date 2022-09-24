24 сентября 2022 года: приметы, запреты, древние поверья

Считается, что именно с сегодняшнего дня начинается сезон дождей.

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Что случилось в этот день?

24 сентября православная церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую Младшую и преподобного Силуана Афонского

В мире отмечают день моря и Международный день глухих

Что нельзя делать 24 сентября?

► начинать что-то новое

► забирать домой находки

► сквернословить, сплетничать

► врать, давать пустые обещания

Народные поверья и приметы:

► На Федору лето кончается, осень начинается

► В этот день раньше устраивали "капустные вечеринки". Капусту квасили на зиму, делать это нужно было только в хорошем настроении, тогда считалось, что в семье будет достаток

► Крестьяне несли в тепло ульи с пчелами

► Мужчины варили пиво, проверяли, как взошла озима в полях

► Это время в народе называли "осенины"

День ангела празднуют:

Герман, Дмитрий, Димитриан, Ия, Сергей (Сергий), Силуан, Федора

Кто родился 24 сентября?

1896 — Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель ("По эту сторону рая", "Великий Гэтсби" и др.)

А также в этот день:

1852 — Первый полет на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар

1948 — основание компании "Хонда Мотор"

1953 — в Голливуде состоялась премьера первого панорамного фильма

1998 — в Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку