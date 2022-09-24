24 вересня 2022 року: прикмети, заборони, давні повір'я
Вважається, що саме відсьогодні починається сезон дощів.
Що сталося цього дня?
24 вересня православна церква згадує преподобну Феодору Олександрійську Молодшу та преподобного Силуана Афонського.
У світі відзначають День моря та Міжнародний день глухих
Що не можна робити 24 вересня?
► починати щось нове
► забирати додому знахідки
► лихословити, пліткувати
► брехати, давати порожні обіцянки
Народні повір'я та прикмети:
► На Федору літо закінчується, осінь починається.
► Цього дня раніше влаштовували "капустяні вечірки". Капусту квасили на зиму, робити це потрібно було лише в хорошому настрої, тоді вважалося, що в сім'ї буде достаток.
► Селяни несли в тепло вулики з бджолами.
► Чоловіки варили пиво, перевіряли, як зійшла озима у полях.
► Цей час у народі називали "осеніни".
День ангела святкують:
Герман, Дмитро, Димитріан, Ія, Сергій (Сергій), Силуан, Федора
Хто народився 24 вересня?
1896 — Френсіс Скотт Фіцджеральд, американський письменник ("По цей бік раю", "Великий Гетсбі" та ін.)
А також у цей день:
1852 — Перший політ на дирижаблі з паровим двигуном здійснив француз Анрі Жиффар
1948 — заснування компанії "Хонда Мотор"
1953 — у Голлівуді відбулася прем'єра першого панорамного фільму
1998 — у Ліоні (Франція) вперше проведено операцію з трансплантації руки людині