24 вересня 2022 року: прикмети, заборони, давні повір'я

Вважається, що саме відсьогодні починається сезон дощів.

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Що сталося цього дня?

24 вересня православна церква згадує преподобну Феодору Олександрійську Молодшу та преподобного Силуана Афонського.

У світі відзначають День моря та Міжнародний день глухих

Що не можна робити 24 вересня?

► починати щось нове

► забирати додому знахідки

► лихословити, пліткувати

► брехати, давати порожні обіцянки

Народні повір'я та прикмети:

► На Федору літо закінчується, осінь починається.

► Цього дня раніше влаштовували "капустяні вечірки". Капусту квасили на зиму, робити це потрібно було лише в хорошому настрої, тоді вважалося, що в сім'ї буде достаток.

► Селяни несли в тепло вулики з бджолами.

► Чоловіки варили пиво, перевіряли, як зійшла озима у полях.

► Цей час у народі називали "осеніни".

День ангела святкують:

Герман, Дмитро, Димитріан, Ія, Сергій (Сергій), Силуан, Федора

Хто народився 24 вересня?

1896 — Френсіс Скотт Фіцджеральд, американський письменник ("По цей бік раю", "Великий Гетсбі" та ін.)

А також у цей день:

1852 — Перший політ на дирижаблі з паровим двигуном здійснив француз Анрі Жиффар

1948 — заснування компанії "Хонда Мотор"

1953 — у Голлівуді відбулася прем'єра першого панорамного фільму

1998 — у Ліоні (Франція) вперше проведено операцію з трансплантації руки людині