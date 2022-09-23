Почти как Дженнифер Лопес: как имитировать звездный гардероб стоимостью $4,5 тысячи (ФОТО)

Одеваться как звезды подиумов, сцены и телеэкрана хотят все. И каждый день селебрити показывают своим фанатам, что успех в обществе, слава, высокие гонорары позволяют одеваться лучше всех, у лучших дизайнеров мира.

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На днях певица Дженнифер Лопес в белоснежном костюме общалась с предпринимателями во время мероприятия Raising Latina Voices. Стилисты считают, что лук Дженнифер стоит не менее 4,5 тысячи долларов, а ее роскошные брюки – в пределах тысячи долларов. Об этом пишет People.

Звезда выглядела роскошно в белом шерстяно-шелковом жакете Fendi и шерстяном брючном костюме в сочетании с высокими туфлями-лодочками Valentino, и это напомнило нам, что белоснежные базовые вещи — и особенно брюки — являются разумным выбором стиля круглый год.

Неудивительно, что элегантный дизайнерский костюм Джей Ло, который стоит 3590 долларов за пиджак и 980 долларов за штаны, притягивает взгляды. Но вам не нужно тратить тысячи долларов, чтобы выглядеть, как селебрити с их высокими гонорарами — мы нашли почти идентичную пару белых штанов всего за 40 долларов.

Фото: Getty Images

На веб-сайте Амазон, на веб-сайте spanx.com и на веб-сайте madewell.com вы сможете подобрать себе трендовые белые брюки за более скромную сумму.

Итак, сверхширокие брюки стали модным голливудским стилем в этом сезоне, и эти недорогие брюки сейчас в тренде. Подобно брюкам Fendi, эти самые продаваемые широкие брюки Amazon имеют расклешенный силуэт с высокой талией, который подходит разным типам фигур.

Поверьте, осенью стоит примерить белые брюки. Купите белые брюки в стиле Дженнифер Лопес, ведь на Амаозон цены начинаются всего от 28 долларов.

Мы составили для вас прайс:

Брюки Hooever Wide Leg, 30 долларов с купоном (оригинал 41,99 доллара);

Брюки Funyyzo с широкими штанинами — 35 долларов; amazon.com

Брюки Lucuna с высокой талией и поясом — 27,99 долларов;

The Perfect Vintage Straight Workwear Pant, 98 долларов (madewell.com)

Укороченные широкие брюки из эластичного твила Spanx, 128 долларов (spanx.com).

Стилисты настаивают: на веб-сайтах, которые ориентированы на ценителей современной моды и трендов, можно найти одежду, аналогичную той, которую мы видим каждый день на звездах сцены, кино и телеэкрана.

Напомним, поклонники в восторге от "молочного" маникюра Дженнифер Лопес.