Майже як Дженніфер Лопес: як імітувати зірковий гардероб вартістю $4,5 тисячі (ФОТО)

Одягатися, як зірки подіумів, сцени й телеекрану, хочуть усі. І щодня селебриті показують своїм фанатам, що успіх у суспільстві, слава, високі гонорари дозволяють одягатися найкраще, у найкращих дизайнерів світу.

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Днями співачка Дженніфер Лопес у білому костюмі спілкувалася з підприємцями під час заходу Raising Latina Voices. Стилісти вважають, що лук Дженніфер коштує не менше 4,5 тисячі доларів, а її розкішні штани — в межах тисячі доларів. Про це пише People.

Зірка мала розкішний вигляд у білому вовняно-шовковому жакеті Fendi та вовняному штанному костюмі в поєднанні з високими туфлями-човниками Valentino, і це нагадало нам, що білі базові речі — і особливо штани — є розумним вибором стилю на вцілий рік.

Не дивно, що елегантний дизайнерський костюм Джей Ло, який коштує 3590 доларів за піджак і 980 доларів за штани, притягує погляди. Але вам не потрібно витрачати тисячі доларів, щоб мати вигляд, як селебриті з їхніми високими гонорарами, — ми знайшли майже ідентичну пару білих штанів лише за 40 доларів.

Фото: Getty Images

На сайті "Амазон" на сайті spanx.com і на сайті madewell.com ви зможете підібрати собі трендові білі штани за скромнішу суму.

Отже, надширокі штани стали модним голлівудським стилем цього сезону, і ці недорогі штани зараз у тренді. Подібно до штанів Fendi, ці широкі штани Amazon, що продаються, мають розкльошений силует із високою талією, який пасує різним типам фігур.

Повірте, восени варто приміряти білі штани. Купуйте білі штани в стилі Дженніфер Лопес, адже на "Амазон" ціни починаються лише від 28 доларів.

Ми склали для вас прайс:

Штани Hooever Wide Leg, 30 доларів із купоном (оригінал 41,99 долара);

Штани Funyyzo з широкими штанинами — 35 доларів; amazon.com

Штани Lucuna з високою талією та поясом — 27,99 доларів;

The Perfect Vintage Straight Workwear Pant — 98 доларів (madewell.com)

Укорочені широкі штани з еластичного твілу Spanx — 128 доларів (spanx.com).

Стилісти наполягають: на веб-сайтах, орієнтованих на поціновувачів сучасної моди й трендів, можна знайти одяг, аналогічний до того, який ми бачимо щодня на зірках сцени, кіно й телеекрану.

Нагадаємо, шанувальники в захваті від "молочного" манікюру Дженніфер Лопес.