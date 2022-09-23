Главные ошибки. Как найти любовь всей жизни

Настоящая любовь – это продукт тяжелого труда обоих.

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Найти любовь не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное — убрать ошибки, которые вы часто допускаете при поиске партнера. Об этом пишет Elle.

Вы просто не знаете, что ищете

Главной ошибкой при поиске любви есть незнание того, что именно вы ищете. Для начала стоит описать желаемого партнера – рост, цвет волос, привычки, вес и т.д. Впоследствии сократить список до 10 пунктов и определиться с тем, кого вы видите возле себя в будущем.

Завышенные требования

Несмотря на то, что стоит знать, кого именно вы ищете, не надо ожидать идеала. Идеальных людей не существует, существуют наши любимые люди, которых мы идеализируем. Однако у всех есть свои недостатки.

Следует определить список признаков, которых вы точно не потерпите, и продолжать поиск своей любви. Ведь если завысить свои требования, тогда "идеального" мужчину или женщину будет крайне тяжело найти или вообще нереально. Нужно смотреть вокруг и адекватно оценивать ситуацию.

Любви с первого взгляда не существует

Не стоит верить в идеализированную любовь с первого взгляда, как в фильмах. Реальность совсем другая. С первого взгляда может возникнуть физическое влечение, страсть или вспыхнуть искра, однако любовь — это продукт тяжелого труда обоих.

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Период влюбленности не будет длиться вечно

Если вы считаете, что "конфетно-букетный" период будет существовать всегда, вы также ошибаетесь. Каждые романтические отношения проходят определенный цикл, и после влюбленности наступает период, когда мы уже понимаем, что партнер — неидеальный и надо суметь принимать его недостатки. Кризис в отношениях и конфликты – это нормально, и с этим нужно уметь жить.

Необходимо вкладываться в отношения

Любовь — это постоянные инвестиции в будущее, тяжелый труд обоих. Следует поддерживать баланс с обеих сторон и вкладываться в отношения.

Следует научиться идти на компромиссы

Однако и здесь нужно быть осмотрительным. Один человек не может брать на себя всю ответственность и уступать постоянно своим интересам. Во всем всегда должен быть баланс.

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Следует дать шанс после первого свидания

Даже если на первом свидании не возникло той самой искры между вами, не стоит "списывать" этого человека. Он может просто банально переживать во время первого свидания, поэтому стоит дать ему еще несколько шансов проявить себя.

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