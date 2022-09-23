Головні помилки. Як знайти кохання всього життя

Справжнє кохання — це продукт важкої праці обох.

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Знайти кохання не так важко, як здається на перший погляд. Головне — прибрати помилки, яких ви часто допускаєтесь при пошуку партнера. Про це пише Elle.

Ви просто не знаєте, що шукаєте

Головною помилкою при пошуку кохання є незнання того, що саме ви шукаєте. Для початку варто описати бажаного партнера — ріст, колір волосся, звички, вага тощо. Згодом скоротити список до 10 пунктів та визначитися з тим, кого саме ви бачите біля себе у майбутньому.

Завищені вимоги

Попри те, що варто знати, кого саме ви шукаєте, не варто очікувати на ідеал. Ідеальних людей не існує, існують наші кохані люди, яких ми ідеалізуємо. Проте у всіх є свої недоліки. Варто визначити список ознак, яких ви точно не терпітимете, і продовжувати пошук свого кохання. Адже якщо завищити свої вимоги, тоді "ідеального" чоловіка чи жінку буде вкрай важко знайти або взагалі нереально. Потрібно дивитися навколо та адекватно оцінювати ситуацію.

Кохання з першого погляду не існує

Не варто вірити в ідеалізоване кохання з першого погляду, як у фільмах. Реальність зовсім інша. З першого погляду може виникнути фізичний потяг, пристрасть, або ж спалахнути іскра, проте кохання — це продукт важкої праці обох.

Фото: Getty Images

Період закоханості не триватиме вічно

Якщо ви вважаєте, що "цукерково-букетний" період існуватиме завжди, ви також помиляєтесь. Кожні романтичні стосунки проходять певний цикл, і після закоханості настає період, коли ми уже розуміємо, що партнер — неідеальний і треба зуміти приймати його недоліки. Криза у стосунках та конфлікти — це нормально, і з цим потрібно вміти жити.

Потрібно вкладатися у стосунки

Кохання — це постійні інвестиції у майбутнє, важка праця обох. Варто підтримувати баланс з обох сторін та вкладатися у стосунки.

Варто навчитися йти на компроміси

Проте й тут варто бути обачним. Одна людина не може брати на себе всю відповідальність і поступатися постійно своїми інтересами. У всьому завжди повинен бути баланс.

Фото: Getty Images

Варто дати шанс після першого побачення

Навіть якщо на першому побаченні не виникло тієї самої іскри між вами, не варто "списувати" цю людину. Вона може просто банально хвилюватися під час першого побачення, тому варто дати їй ще кілька шансів проявити себе.

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