Брэд Питт начал выпускать гендерно-нейтральную косметику на основе винограда

Уходовые средства от Питта стоят от $80 до $385.

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58-летний американский актер Брэд Питт рассказал "гендерно-нейтральной" линии косметики для ухода за телом, в состав которой вошел виноград с французского виноградника актера, сообщает Fox 29.

Новый косметический бренд называется Le Domaine. В линейку входят очищающее средство, флюид, сыворотка и крем.

"Le Domaine не предназначен для того, чтобы стать знаменитым брендом. Это линия антивозрастной косметики для каждого мужчины и женщины. Мне нравится идея бесполой линии", – заявил актер.

В интервью британскому Vogue он объяснил, почем решил создать гендерно-нейтральную линию.

"Я не знаю, может быть, это просто потому, что я верю в то, что все включено, насколько это возможно? Или, может быть, это о нас, ребятах, нуждающихся в помощи других в понимании того, как мы можем лучше ухаживать за своей кожей? Я имею в виду, что в прошлом я, вероятно, получил больше от моих партнеров-женщин".

Партнером актера, ранее владеющего французской винодельней Château Miraval в Провансе, известной своим розовым вином, стала семья Перрин, которая также занимается виноделием.

"Когда Перрины рассказали мне о 15-летнем исследовании, которое они провели с профессором по антиоксидантным свойствам винограда и листьев, это щелкнуло. Мы быстро продвинулись вперед с концепцией разработки уникального устойчивого бренда по уходу за кожей, объединяя самые современные исследования с лучшими натуральными ингредиентами", – подчеркнул Питт.

Косметику от Питта сложно назвать дешевой. Стоимость уходовых средств колеблется от $80 до $385, а для упаковки используется древесина из винных бочек в винодельческих хозяйствах Перрин.

"Я большой поклонник архитектуры и дизайна, и мне понравилась идея переработать дубовую древесину из винных бочек в винодельческих хозяйствах Перрин. Мы работали с местным дизайнером над созданием этой уникальной пробки для банок и бутылок. Все сделано во Франции мастерами, и каждое изделие уникально. Результат одновременно минималистичный и чувственный", – признался актер.

Напомним, Брэд Питт рассказал, что не собирается убегать от старения.