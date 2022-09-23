Бред Пітт почав випускати гендерно-нейтральну косметику на основі винограду

Доглядові засоби від Пітта коштують від $80 до $385.

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58-річний американський актор Бред Пітт розповів про "гендерно-нейтральну" лінійку косметики для догляду за тілом, до складу якої увійшов виноград із французького виноградника актора, повідомляє Fox 29.

Новий косметичний бренд називається Le Domaine. У лінійку входять очищувальний засіб, флюїд, сироватка та крем.

"Le Domaine не призначений для того, щоб стати знаменитим брендом. Це лінія антивікової косметики для кожного чоловіка та жінки. Мені подобається ідея безстатевої лінії", — заявив актор.

В інтерв'ю британському Vogue він пояснив, чому вирішив створити гендерно-нейтральну лінійку.

"Я не знаю, можливо, це просто тому, що я вірю в те, що все включено, наскільки це можливо? Або, можливо, це про нас, хлопців, які потребують допомоги інших у розумінні того, як ми можемо краще доглядати за своєю шкірою? Я маю на увазі, що в минулому я, ймовірно, отримав більше від моїх партнерів-жінок".

Партнером актора, який раніше володів французькою виноробнею Château Miraval у Провансі, відомою своїм рожевим вином, стала родина Перрін, яка також займається виноробством.

"Коли Перріни розповіли мені про 15-річне дослідження, яке вони провели з професором із антиоксидантних властивостей винограду та листя, це клацнуло. Ми швидко просунулися вперед із концепцією розробки унікального стійкого бренду з догляду за шкірою, поєднуючи найсучасніші дослідження з найкращими натуральними інгредієнтами", — наголосив Пітт.

Косметику від Пітта важко назвати дешевою. Вартість доглядових засобів коливається від $80 до $385, а для пакування використовується деревина з винних бочок у виноробних господарствах Перрін.

"Я великий шанувальник архітектури й дизайну, і мені сподобалася ідея переробити дубову деревину з винних бочок у виноробних господарствах Перрін. Ми працювали з місцевим дизайнером над створенням цього унікального корка для банок і пляшок. Усе зроблено у Франції майстрами, і кожен виріб унікальний. одночасно мінімалістичний і чуттєвий", — зізнався актор.

Нагадаємо, Бред Пітт розповів, що не збирається тікати від старіння.