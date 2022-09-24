Широкие джинсы с высокой талией на осень 2022. Ирина Шейк показала модные варианты сезона (ФОТО)

Как одеваются модели, девушки с красивой фигурой в обычной жизни, если просто идут по своим делам?

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36-летняя модель Ирина Шейк предпочла обтягивающую черную рубашку и темные джинсы из плотной ткани с высокой талией.

Фото осеннего образа Ирины Шейк разместило издание Daily Mail.

Для прогулки по Нью-Йорку Ирина надела также блестящие черные туфли и яркие белые носки. Она подобрала туфли к своей блестящей кожаной сумочке. Волосы не были специально уложены: они ниспадали локонами на плечи и спину.

Папарацци сделали этот снимок всего через несколько дней после того, как стало известно, что она и ее бывший супруг, актер Брэдли Купер рассматривают возможность завести еще одного ребенка.

Купер и Шейк заметили вместе в 2015 году. СМИ пишут, что актер ранее был женат на Дженнифер Эспозито, а также был связан с Зои Салданья и Сьюки Уотерхаус.

Что касается личных отношений Шейк, она была в громких отношениях с Криштиану Роналду. Рассталась пара в 2015 году.

Позже Шейк и Купер начали встречаться, и в 2017 году у них родилась дочь Леа де Сен (сейчас девочке 5 лет).

"У них обоих не было серьезных отношений ни с кем, и они оба мечтают завести ребенка", — добавили рассказали инсайдеры изданию.

Источник заявил, что актер и представитель индустрии моды идеально подходят друг другу.

"Им все равно приходится иметь дело друг с другом, так как они вместе родители. Они оба думают, может быть, пришло время, наконец, остепениться", — добавил он.

Напомним, на днях Ирина Шейк показала свои детские фотографии.