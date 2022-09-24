Широкі джинси з високою талією на осінь 2022 року. Ірина Шейк показала модні варіанти сезону (ФОТО)

Як одягаються моделі, дівчата з гарною фігурою у звичайному житті, якщо просто йдуть у своїх справах?

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36-річна модель Ірина Шейк віддала перевагу чорній сорочці і темним джинсам із щільної тканини з високою талією.

Фото осіннього образу Ірини Шейк опублікувало видання Daily Mail.

Для прогулянки Нью-Йорком Ірина одягла також блискучі чорні туфлі та яскраві білі шкарпетки. Вона підібрала туфлі до своєї блискучої шкіряної сумочки. Волосся не було спеціально укладено: воно спадало локонами на плечі і спину.

Папараці зробили цей знімок лише через кілька днів після того, як стало відомо, що вона та її колишній чоловік, актор Бредлі Купер, розглядають можливість завести ще одну дитину.

Купер та Шейк помітили разом у 2015 році. ЗМІ пишуть, що актор раніше був одружений з Дженніфер Еспозіто, а також був пов'язаний із Зої Салдана і С'юкі Вотерхаус.

Що стосується особистих стосунків Шейк, вона була у гучних стосунках із Кріштіану Роналду. Розлучилася пара у 2015 році.

Пізніше Шейк та Купер почали зустрічатися, і у 2017 році у них народилася донька Леа де Сен (зараз дівчинці 5 років).

"У них обох не було серйозних стосунків ні з ким, і обидва мріють завести дитину", — додали розповіли інсайдери виданню.

Джерело заявило, що актор та представник індустрії моди ідеально підходять один одному.

"Їм все одно доводиться мати справу один з одним, тому що вони разом батьки. Вони обоє думають, можливо, настав час, нарешті, розсудливі", — додав він.

Нагадаємо, цими днями Ірина Шейк показала свої дитячі фотографії.