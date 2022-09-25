25 сентября 2022 года: Змеиный день - что нельзя сегодня делать

Древние поверья говорят, что сегодня лучше не ходить в лес. В современном мире отмечают День мечты и читают комиксы.

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Что случилось в этот день?

25 сентября православная церковь вспоминает Автонома, итальянского епископа, который пострадал за веру. В народе этот день называют Артемоном-змеевиком или просто Змеиным днем. Считалось, что именно сегодня змеи переползают из полей в леса и прячутся там до весны. Поэтому ходить на Змеиный день в лес категорически запрещалось.

В мире отмечают День мечты и день комиксов. Также свой профессиональный праздник отмечают фармацевты.

В Украине 25 сентября — День города Хмельницкий

Что нельзя делать 25 сентября?

► ходить в лес

► убивать змей

Народные поверья и приметы:

► высокий бурьян — к снежной зиме

► сильный дождь — к затяжной зиме

День ангела празднуют:

Семен, Федор, Юлиан, Святополк

Кто родился 25 сентября?

1944 — Майкл Дуглас, американский киноактер, продюсер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и др. наград

1958 — Майкл Мэдсен, американский актер (фильмы "Бешеные псы", "Убить Билла" и др.)

1968 — Уилл Смит, американский киноактер, режиссер и хип-хоп-исполнитель, лауреат премий "Грэмми", "Сезар"

1969 — Кэтрин Зета-Джонс, британская и американская актриса, обладательница премий "Оскар", BAFTA и др.

А также в этот день:

1493 — Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке

1818 — английский врач Джеймс Бландел провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку