25 сентября 2022 года: Змеиный день - что нельзя сегодня делать
Древние поверья говорят, что сегодня лучше не ходить в лес. В современном мире отмечают День мечты и читают комиксы.
Что случилось в этот день?
25 сентября православная церковь вспоминает Автонома, итальянского епископа, который пострадал за веру. В народе этот день называют Артемоном-змеевиком или просто Змеиным днем. Считалось, что именно сегодня змеи переползают из полей в леса и прячутся там до весны. Поэтому ходить на Змеиный день в лес категорически запрещалось.
В мире отмечают День мечты и день комиксов. Также свой профессиональный праздник отмечают фармацевты.
В Украине 25 сентября — День города Хмельницкий
Что нельзя делать 25 сентября?
► ходить в лес
► убивать змей
Народные поверья и приметы:
► высокий бурьян — к снежной зиме
► сильный дождь — к затяжной зиме
День ангела празднуют:
Семен, Федор, Юлиан, Святополк
Кто родился 25 сентября?
1944 — Майкл Дуглас, американский киноактер, продюсер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и др. наград
1958 — Майкл Мэдсен, американский актер (фильмы "Бешеные псы", "Убить Билла" и др.)
1968 — Уилл Смит, американский киноактер, режиссер и хип-хоп-исполнитель, лауреат премий "Грэмми", "Сезар"
1969 — Кэтрин Зета-Джонс, британская и американская актриса, обладательница премий "Оскар", BAFTA и др.
А также в этот день:
1493 — Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке
1818 — английский врач Джеймс Бландел провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку