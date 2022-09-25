25 вересня 2022: Зміїний день — що не можна сьогодні робити

Стародавні повір'я кажуть, що сьогодні краще не ходити до лісу. У сучасному світі відзначають День мрії та читають комікси.

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Що сталося цього дня?

25 вересня православна церква згадує Автонома, італійського єпископа, який постраждав за віру. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде такою. Вважалося, що саме сьогодні змії переповзають із полів у ліси та ховаються там до весни. Тому ходити на Зміїний день у ліс категорично заборонялося.

У світі відзначають День мрії та день коміксів. Також своє професійне свято відзначають фармацевти.

В Україні 25 вересня — День міста Хмельницький.

Що не можна робити 25 вересня?

► ходити в ліс

► вбивати змій

Народні повір'я та прикмети:

► високий бур'ян — до сніжної зими

► сильний дощ — до затяжної зими

День ангела святкують:

Семен, Федір, Юліан, Святополк

Хто народився 25 вересня?

1944 — Майкл Дуглас, американський кіноактор, продюсер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та ін.

1958 — Майкл Медсен, американський актор (фільми "Скажені пси", "Вбити Білла" та ін.)

1968 — Вілл Сміт, американський кіноактор, режисер і хіп-хоп-виконавець, лауреат премій "Греммі", "Сезар"

1969 — Кетрін Зета-Джонс, британська та американська акторка, володарка премій "Оскар", BAFTA та ін.

А також у цей день:

1493 — Христофор Колумб вирушив у свою другу подорож до Америки

1818 — англійський лікар Джеймс Бландел провів першу у світі операцію з переливання крові від людини до людини