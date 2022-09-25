25 вересня 2022: Зміїний день — що не можна сьогодні робити
Стародавні повір'я кажуть, що сьогодні краще не ходити до лісу. У сучасному світі відзначають День мрії та читають комікси.
Що сталося цього дня?
25 вересня православна церква згадує Автонома, італійського єпископа, який постраждав за віру. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде такою. Вважалося, що саме сьогодні змії переповзають із полів у ліси та ховаються там до весни. Тому ходити на Зміїний день у ліс категорично заборонялося.
У світі відзначають День мрії та день коміксів. Також своє професійне свято відзначають фармацевти.
В Україні 25 вересня — День міста Хмельницький.
Що не можна робити 25 вересня?
► ходити в ліс
► вбивати змій
Народні повір'я та прикмети:
► високий бур'ян — до сніжної зими
► сильний дощ — до затяжної зими
День ангела святкують:
Семен, Федір, Юліан, Святополк
Хто народився 25 вересня?
1944 — Майкл Дуглас, американський кіноактор, продюсер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та ін.
1958 — Майкл Медсен, американський актор (фільми "Скажені пси", "Вбити Білла" та ін.)
1968 — Вілл Сміт, американський кіноактор, режисер і хіп-хоп-виконавець, лауреат премій "Греммі", "Сезар"
1969 — Кетрін Зета-Джонс, британська та американська акторка, володарка премій "Оскар", BAFTA та ін.
А також у цей день:
1493 — Христофор Колумб вирушив у свою другу подорож до Америки
1818 — англійський лікар Джеймс Бландел провів першу у світі операцію з переливання крові від людини до людини