26 сентября 2022 года: новолуние - что нельзя делать в этот день

Сегодня лучше не жениться и не свататься — брак будет неудачным.

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Что случилось в этот день?

26 сентября православная церковь вспоминает римского сотника Корнилия, обращенного в христианство апостолом Петром. В народе этот день называли Корнилов день. Крестьяне собирали последний урожай картофеля, моркови и редьки.

В мире отмечают день контрацепции и Европейский день языков, всемирный день рек

Также сегодня Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

В Украине свой профессиональный праздник отмечают машиностроители

Что нельзя делать 26 сентября?

► гадать на зеркале

► играть свадьбы, свататься

Народные поверья и приметы:

► дождь к земле припадает — землю целить начинает

► с этого дня прекращался всякий рост растений

► считалось, что если в этот день девушка угостит надоедливого ухажера блюдом из черной редьки — он оставит ее в покое

► если молодожены съедят одну на двоих редьку с медом — проживут долгую счастливую жизнь

► редька на столе — к миру в семье

День ангела празднуют:

Валериан, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан

Кто родился 26 сентября?

1934 — Олег Басилашвили, актер театра и кино, народный артист СССР

А также в этот день:

1887 — Эмиль Берлинер запатентовал граммофон

1960 — Самую длинную речь в истории ООН произнес Фидель Кастро — 4 часа 29 минут

1961 — В Нью-Йорке с концертом дебютировал американский певец Боб Дилан