26 сентября 2022 года: новолуние - что нельзя делать в этот день
Сегодня лучше не жениться и не свататься — брак будет неудачным.
Что случилось в этот день?
26 сентября православная церковь вспоминает римского сотника Корнилия, обращенного в христианство апостолом Петром. В народе этот день называли Корнилов день. Крестьяне собирали последний урожай картофеля, моркови и редьки.
В мире отмечают день контрацепции и Европейский день языков, всемирный день рек
Также сегодня Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия
В Украине свой профессиональный праздник отмечают машиностроители
Что нельзя делать 26 сентября?
► гадать на зеркале
► играть свадьбы, свататься
Народные поверья и приметы:
► дождь к земле припадает — землю целить начинает
► с этого дня прекращался всякий рост растений
► считалось, что если в этот день девушка угостит надоедливого ухажера блюдом из черной редьки — он оставит ее в покое
► если молодожены съедят одну на двоих редьку с медом — проживут долгую счастливую жизнь
► редька на столе — к миру в семье
День ангела празднуют:
Валериан, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан
Кто родился 26 сентября?
1934 — Олег Басилашвили, актер театра и кино, народный артист СССР
А также в этот день:
1887 — Эмиль Берлинер запатентовал граммофон
1960 — Самую длинную речь в истории ООН произнес Фидель Кастро — 4 часа 29 минут
1961 — В Нью-Йорке с концертом дебютировал американский певец Боб Дилан