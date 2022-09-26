26 вересня 2022 року: молодик — що не можна робити цього дня

Сьогодні краще не одружуватися і не свататися – шлюб буде невдалим.

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Що сталося цього дня?

26 вересня православна церква згадує римського сотника Корнилія, наверненого до християнства апостолом Петром. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то осінь буде ясною. Селяни збирали останній урожай картоплі, моркви та редьки.

У світі відзначають день контрацепції та Європейський день мов, Всесвітній день річок

Також сьогодні Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

В Україні своє професійне свято відзначають машинобудівники

Що не можна робити 26 вересня?

► ворожити на дзеркалі

► грати весілля, свататися

Народні повір'я та прикмети:

► дощ до землі припадає — землю цілити починає

► з цього дня припинявся будь-який ріст рослин

► вважалося, що якщо у цей день дівчина почастує набридливого залицяльника стравою з чорної редьки — він дасть їй спокій.

► якщо молодята з'їдять одну на двох редьку з медом — проживуть довге щасливе життя

► редька на столі — до миру в сім'ї

День ангела святкують:

Валеріан, Ілля, Корнилій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан

Хто народився 26 вересня?

1934 — Олег Басилашвілі, актор театру та кіно, народний артист СРСР

А також у цей день:

1887 — Еміль Берлінер запатентував грамофон

1960 — Найдовшу промову в історії ООН сказав Фідель Кастро — 4 години 29 хвилин

1961 — У Нью-Йорку з концертом дебютував американський співак Боб Ділан