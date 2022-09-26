26 вересня 2022 року: молодик — що не можна робити цього дня
Сьогодні краще не одружуватися і не свататися – шлюб буде невдалим.
Що сталося цього дня?
26 вересня православна церква згадує римського сотника Корнилія, наверненого до християнства апостолом Петром. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то осінь буде ясною. Селяни збирали останній урожай картоплі, моркви та редьки.
У світі відзначають день контрацепції та Європейський день мов, Всесвітній день річок
Також сьогодні Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї
В Україні своє професійне свято відзначають машинобудівники
Що не можна робити 26 вересня?
► ворожити на дзеркалі
► грати весілля, свататися
Народні повір'я та прикмети:
► дощ до землі припадає — землю цілити починає
► з цього дня припинявся будь-який ріст рослин
► вважалося, що якщо у цей день дівчина почастує набридливого залицяльника стравою з чорної редьки — він дасть їй спокій.
► якщо молодята з'їдять одну на двох редьку з медом — проживуть довге щасливе життя
► редька на столі — до миру в сім'ї
День ангела святкують:
Валеріан, Ілля, Корнилій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан
Хто народився 26 вересня?
1934 — Олег Басилашвілі, актор театру та кіно, народний артист СРСР
А також у цей день:
1887 — Еміль Берлінер запатентував грамофон
1960 — Найдовшу промову в історії ООН сказав Фідель Кастро — 4 години 29 хвилин
1961 — У Нью-Йорку з концертом дебютував американський співак Боб Ділан