Дженнифер Лопес получила роль наемной убийцы, которая пытается защитить свою дочь: появился тизер фильма (ВИДЕО)

Джей Ло продемонстрирует уникальный стиль воспитания в фильме "Мать".

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Актриса и певица Дженнифер Лопес в следующем году предстанет в роли наемного убийцы. Сюжет фильма построен на том, что героиня фильма несколько лет назад оставила свою дочь и вынуждена ее защищать спустя много лет после расставания. Разумеется, мать с опытом наемного убийцы хорошо знает, как ей защитить свою дочь от врагов. Об этом пишет Hollywoodreporter.

СМИ пишут, что Джей Ло продемонстрирует уникальный стиль воспитания в фильме "Мать". Тизер фильма уже вышел на веб-сайтах.

[ + – ] Трейлер фильма "Мать"

Лопес играет наемного убийцу, которая сталкивается с необходимостью защитить дочь, от которой она отказалась много лет назад.

Жизнь героини Лопес связана с постоянным одиночеством. Она проживает в отдаленной хижине, и избегает шумной толпы, ее работа делает ее аутсайдером. Но в момент, когда ее дочери грозит опасность, мать в исполнении Лопес выходит из укрытия…

Режиссером фильма будет Ники Каро, которая совсем недавно сняла ремейк диснеевского мультфильма "Мулан". Сценарий фильма написали Андреа Берлофф, Питер Крейг и Миша Грин, основанный на рассказе Грина.

В фильме "Мать" также снимаются Джозеф Файнс, Люси Паес, Омари Хардвик, Пол Рачи и Гаэль Гарсия Берналь.

Релиз фильма "Мать" запланирован на май 2023 года, а новый тизер появится в рамках продвижения продуктов Netflix на нескольких веб-сайтах.

Как сообщалось, Дженнифер Лопес известна не только как певица, актриса, модель. Ее считают иконой стиля поклонники по всему миру. Многие из ее идей в стилистике одежды или маникюра становится популярными. Например, "молочные ногти" в исполнении Джей Ло стали трендом.