Дженніфер Лопес отримала роль найманої вбивці, яка намагається захистити свою дочку: з'явився тизер фільму (ВІДЕО)

Джей Ло продемонструє унікальний стиль виховання у фільмі "Мати".

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Акторка та співачка Дженніфер Лопес наступного року постане в ролі найманої вбивці. Сюжет фільму побудований на тому, що героїня фільму кілька років тому залишила свою дочку та змушена її захищати багато років після розставання. Зрозуміло, мати з досвідом найманої вбивці добре знає, як їй захистити свою дочку від ворогів. Про це пише Hollywoodreporter.

ЗМІ пишуть, що Джей Ло продемонструє унікальний стиль виховання у фільмі "Мати". Тизер фільму вийшов на вебсайтах.

[ + – ] Трейлер фільму "Мати"

Лопес грає найману вбивцю, яка стикається з необхідністю захистити дочку, від якої вона відмовилася багато років тому.

Життя героїні Лопес пов'язане з постійною самотністю. Вона мешкає у віддаленій хатині й уникає галасливого натовпу, її робота робить її аутсайдеркою. Але в момент, коли її дочці загрожує небезпека, мати у виконанні Лопес виходить зі схованки.

Режисеркою фільму буде Нікі Каро, яка нещодавно зняла римейк діснеївського мультфільму "Мулан". Сценарій фільму написали Андреа Берлофф, Пітер Крейг і Міша Грін, заснований на оповіданні Гріна.

У фільмі "Мати" також знімаються Джозеф Файнс, Люсі Паєс, Омарі Гардвік, Пол Рачі та Гаель Гарсія Берналь.

Реліз фільму "Мати" заплановано на травень 2023 року, а новий тизер з'явиться в межах просування продуктів Netflix на кількох вебсайтах.

Як повідомлялося, Дженніфер Лопес відома не лише як співачка, акторка, модель. Її вважають іконою стилю шанувальники в усьому світі. Багато з її ідей у стилістиці одягу чи манікюру стають популярними. Наприклад, "молочні нігті" у виконанні Джей Ло стали трендом.