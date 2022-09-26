Дженніфер Лопес отримала роль найманої вбивці, яка намагається захистити свою дочку: з'явився тизер фільму (ВІДЕО)
Джей Ло продемонструє унікальний стиль виховання у фільмі "Мати".
Акторка та співачка Дженніфер Лопес наступного року постане в ролі найманої вбивці. Сюжет фільму побудований на тому, що героїня фільму кілька років тому залишила свою дочку та змушена її захищати багато років після розставання. Зрозуміло, мати з досвідом найманої вбивці добре знає, як їй захистити свою дочку від ворогів. Про це пише Hollywoodreporter.
ЗМІ пишуть, що Джей Ло продемонструє унікальний стиль виховання у фільмі "Мати". Тизер фільму вийшов на вебсайтах.
Лопес грає найману вбивцю, яка стикається з необхідністю захистити дочку, від якої вона відмовилася багато років тому.
Життя героїні Лопес пов'язане з постійною самотністю. Вона мешкає у віддаленій хатині й уникає галасливого натовпу, її робота робить її аутсайдеркою. Але в момент, коли її дочці загрожує небезпека, мати у виконанні Лопес виходить зі схованки.
Режисеркою фільму буде Нікі Каро, яка нещодавно зняла римейк діснеївського мультфільму "Мулан". Сценарій фільму написали Андреа Берлофф, Пітер Крейг і Міша Грін, заснований на оповіданні Гріна.
У фільмі "Мати" також знімаються Джозеф Файнс, Люсі Паєс, Омарі Гардвік, Пол Рачі та Гаель Гарсія Берналь.
Реліз фільму "Мати" заплановано на травень 2023 року, а новий тизер з'явиться в межах просування продуктів Netflix на кількох вебсайтах.
Як повідомлялося, Дженніфер Лопес відома не лише як співачка, акторка, модель. Її вважають іконою стилю шанувальники в усьому світі. Багато з її ідей у стилістиці одягу чи манікюру стають популярними. Наприклад, "молочні нігті" у виконанні Джей Ло стали трендом.