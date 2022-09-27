27 сентября 2022 года: Воздвижение креста Господнего - что запрещено делать

Сегодня верующие отмечают один из 12 величайших церковных праздников, они прославляют христианскую святыню. В этот день существует множество запретов.

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Что случилось в этот день?

27 сентября православная церковь отмечает Воздвижение креста Господнего. В этот день верующие вспоминают поднятие креста, на котором распяли Иисуса Христа. Принадлежит к 12 величайшим христианским праздникам

В мире отмечают день туризма

Что нельзя делать 27 сентября?

► ссориться и сквернословить

► желать другим зла

► держать в голове злые мысли

► браться за новое дело

► ходить в лес

► спускаться в погреб

► жениться

Народные поверья и приметы:

► заморозки утром — к ранней зиме

► погода ясная и теплая — к теплой зиме

► северный ветер — к жаркому лету

► резко похолодало — к ранней весне

День ангела празднуют:

Иван

Кто родился 27 сентября?

1972 — Гвинет Пэлтроу, американская киноактриса и предпринимательница, обладательница кинопремий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми"

А также в этот день:

1825 — в Англии началось движение по первой общественной железной дороге. Паровоз, сконструированный Джорджем Стефенсоном, провез поезд с 450 пассажирами из Дарлингтона в Стоктон со скоростью 24 км/ч

1905 — Альберт Эйнштейн опубликовал работу "Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии?", в которой предлагалось знаменитое E=mc²

2012 — в Великобритании начал продаваться первый роман Дж. К. Роулинг для взрослых "Случайная вакансия"