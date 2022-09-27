27 сентября 2022 года: Воздвижение креста Господнего - что запрещено делать
Сегодня верующие отмечают один из 12 величайших церковных праздников, они прославляют христианскую святыню. В этот день существует множество запретов.
Что случилось в этот день?
27 сентября православная церковь отмечает Воздвижение креста Господнего. В этот день верующие вспоминают поднятие креста, на котором распяли Иисуса Христа. Принадлежит к 12 величайшим христианским праздникам
В мире отмечают день туризма
Что нельзя делать 27 сентября?
► ссориться и сквернословить
► желать другим зла
► держать в голове злые мысли
► браться за новое дело
► ходить в лес
► спускаться в погреб
► жениться
Народные поверья и приметы:
► заморозки утром — к ранней зиме
► погода ясная и теплая — к теплой зиме
► северный ветер — к жаркому лету
► резко похолодало — к ранней весне
День ангела празднуют:
Иван
Кто родился 27 сентября?
1972 — Гвинет Пэлтроу, американская киноактриса и предпринимательница, обладательница кинопремий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми"
А также в этот день:
1825 — в Англии началось движение по первой общественной железной дороге. Паровоз, сконструированный Джорджем Стефенсоном, провез поезд с 450 пассажирами из Дарлингтона в Стоктон со скоростью 24 км/ч
1905 — Альберт Эйнштейн опубликовал работу "Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии?", в которой предлагалось знаменитое E=mc²
2012 — в Великобритании начал продаваться первый роман Дж. К. Роулинг для взрослых "Случайная вакансия"