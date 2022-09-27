27 вересня 2022: Воздвиження Хреста Господнього — що заборонено робити

Сьогодні віряни відзначають одне із 12 найбільших церковних свят, вони прославляють християнську святиню. У цей день існує безліч заборон.

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Що сталося цього дня?

27 вересня православна церква відзначає Воздвиження Хреста Господнього. Цього дня віряни згадують підняття хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Належить до 12 найбільших християнських свят

У світі відзначають День туризму

Що не можна робити 27 вересня?

► сваритися та лихословити

► бажати іншим зла

► пам'ятати злі думки

► братися за нову справу

► ходити в ліс

► спускатися в льох

► одружуватися

Народні повір'я та прикмети:

► заморозки вранці — до ранньої зими

► погода ясна та тепла — до теплої зими

► північний вітер — до спекотного літа

► різко похолодало — до ранньої весни

День ангела святкують:

Іван

Хто народився 27 вересня?

1972 — Гвінет Пелтроу, американська кіноакторка та підприємниця, володарка кінопремій "Оскар", "Золотий глобус", "Еммі"

А також у цей день:

1825 — в Англії почався рух першою громадською залізницею. Паровоз, сконструйований Джорджем Стефенсоном, провіз потяг із 450 пасажирами з Дарлінгтона до Стоктона зі швидкістю 24 км/год

1905 — Альберт Ейнштейн опублікував роботу "Чи залежить інерція тіла від енергії, що в ньому міститься?", в якій пропонувалося знамените E=mc²

2012 — у Великобританії почав продаватися перший роман Дж. К. Роулінг для дорослих "Випадкова вакансія"