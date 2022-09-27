Воздвижение Креста Господня - история, приметы и запреты праздника

В народе этот праздник называют Воздвижение. Это очень важный день в жизни верующих людей.

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27 сентября — один из величайших церковных праздников — Воздвижение Честно́го и Животворящего Креста Господня. В народе этот праздник называют Воздвижение. Его история уходит в глубокую древность, в первую половину IV века. Согласно преданию, мать императора Константина Великого царица Елена занялась в Иерусалиме поиском креста, на котором был распят Христос. Во время раскопок нашли пещеру Гроба Господня, а рядом с ней — три креста. Узнать тот, на котором распяли Иисуса, помогла больная женщина — она прикоснулась к нему и получила исцеление. По другому преданию, от соприкосновения с этим крестом воскрес умерший, которого несли по улице для погребения (отсюда и название Животворящий Крест).

В этот день в Украине в кафедральных соборах совершают обряд воздвижения креста.

Что нельзя делать в этот день:

Считалось, что в этот день нельзя браться за новое дело — успеха оно не принесет. Сегодня нельзя работать, желательно отложить даже самую простую работу по дому. Запрещено ругаться, спорить, сквернословить, обижать ближних, желать им зла. Чистыми и добрыми должны быть не только дела, но и мысли.

Древние поверья утверждают, что в этот день нельзя ходить в лес — можно наткнуться на змею и пострадать от укуса. В деревнях на Воздвижение не спускались даже в погреб.

В этот день лучше всего держать строгий пост, отказаться от продуктов животного происхождения.

Приметы праздника:

Закончилось бабье лето – потепления не ждать до самой весны

Резкое похолодание – следует ожидать раннюю весну

Утренние заморозки обещают скорую зиму, а если погода ясная и теплая – холода наступят нескоро

Если в этот день дует северный ветер – к жаркому следующему лету, западный же ветер предвещает плохую погоду летом

Перелетных птиц уже не видно, значит, будут трескучие морозы

Если журавли летят на юг, не торопясь, достаточно высоко и курлычут – то осень будет теплой